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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 16:00,

Esenyurt'ta vatandaşlar mağdur: Herkesi çağırdı kendisi yok

Esenyurt'ta 30 yıllık bir kuyumcu iddiaya göre yüzlerce vatandaşın emaneten tuttuğu altınlarıyla birlikte kayıplara karıştı. 2 gündür dükkanı açmayan kuyumcunun önüne gelen vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Mağdur vatandaşlardan Cemile Yıldırım, bugün saat 11'de altınlarını almak için anlaştıklarını ancak geri dönüş olmadığını ifade ederek, "Haziran ayının 2'sinde geldim ödemeyi yaptım kendisine. O günden beri yok hazır değil dedi bana. 'Çarşamba 11'de gel' dedi geldik ama yok" dedi.

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