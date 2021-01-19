Esenyurt'ta şoke eden dayak!

İstanbul Esenyurt'tan dehşete düşüren görüntüler geldi. Bir binanın bahçe katındaki dairesini genişletmek isteyen kadına aynı binada oturan akrabaları izin vermedi. Aynı binada birinci katta oturan Gonca Kabataş, belediyeye durumu ihbar etti, zabıta ekipleri de inşaat çalışmalarını izinsiz yapıldığı gerekçesi ile durdurdu. İddiaya göre, duruma tepki gösteren akraba 3 komşu ailenin fertleri Gonca Kabataş'ı tehdit etti. Kabataş, tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Kabataş, evine güvenlik kamerası taktırırken de hem akraba hem de komşusu olan kadın ile 3 oğlu tarafından saldırıya uğradı.