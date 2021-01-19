MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta şoke eden dayak!
GeriGündem Esenyurt'ta şoke eden dayak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19 Ocak 2021 - 12:44 | 

Esenyurt'ta şoke eden dayak!

İstanbul Esenyurt'tan dehşete düşüren görüntüler geldi. Bir binanın bahçe katındaki dairesini genişletmek isteyen kadına aynı binada oturan akrabaları izin vermedi. Aynı binada birinci katta oturan Gonca Kabataş, belediyeye durumu ihbar etti, zabıta ekipleri de inşaat çalışmalarını izinsiz yapıldığı gerekçesi ile durdurdu. İddiaya göre, duruma tepki gösteren akraba 3 komşu ailenin fertleri Gonca Kabataş'ı tehdit etti. Kabataş, tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Kabataş, evine güvenlik kamerası taktırırken de hem akraba hem de komşusu olan kadın ile 3 oğlu tarafından saldırıya uğradı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi