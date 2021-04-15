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Gündem
Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 15 Nisan 2021 - 12:28 | 

Esenler'de korku dolu dakikalar... Rehin aldı! Ortalığı birbirine kattı

İstanbul'un Esenler ilçesinde Tekstilkent'te boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerine gelen bir kişi, eşiyle tartıştığı sırada, aynı iş yerinde çalışan kadına ateş açtı. Olayda kadın bacağından yaralandı. Eşini rehin alan koca daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan Nermin Çağırdar, "İlk kızın bağırış seslerini duydum. Sonra silahla beraber kızı sürükleyerek buraya kadar getirdi. Kızı sürükleyerek içeriye soktu. Daha sonra silah zoruyla içerdekileri dışarıya çıkardı. Polisler geldi. Yaralıyı ben görmedim. sanırım iki el ateş etmiş.'' şeklinde konuştu.

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