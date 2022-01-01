Esengül (Esen Ağan) kimdir, ne zaman, nasıl öldü? İşte Arabeskin Aşık Kadınları belgesinde adı geçen isimler

Şan ve şöhret kuşu omuzlarına konduğunda Orhan Akçınar’la evliydi. Yıldızı parlayınca genç çift arasında şiddetli geçimsizlik başladı ve boşandılar.



Yönetmenliğini Oksal Pekmezoğlu’nun yaptığı ‘Yansın Bu Dünya’ filminde Saadet Sun, Adnan Şenses ve Yaşar Yağmur’la başrolleri paylaştı. Sanat yaşamına 23 adet 45’lik, dört kaset, bir de Film sığdırdı. 1978’de bir yıl gibi kısa bir zamanda ‘Bir Yoksula Rastladım’, ‘Uçup Giden Gençliğime’, ‘Beterin Beteri Var’ ve ‘Gel Otur Arkadaşım’ adlı kasetleri piyasaya çıktı. Longplayleri ise ölümünden sonra yayınlandı. Ölmeden kısa bir süre önce, yeni bir sinema filminin başrolü için teklif almıştı.



Ölümü



İş adamı Faruk Özfıratlı ile birlikte 19 Nisan 1979 tarihinde Ataköy, Bakırköy'de trafik kazası sonucu öldü. Kazanın bir mafya hesaplaşması olduğuna ilişkin kamuoyunda yankı bulmasının ardından cinayet masası olayı sorguladı, ancak resmî kayıtlarda kazanın aşırı alkol ve hızdan olduğuna hükmedildi.



Kariyerinin başında; 24 yaşında yaşamı son bulan Esengül, müzik yaşamı süresince 23 adet plâk ve 4 adet kaset doldurmasının yanı sıra, Oksal Pekmezoğlu'nun yönettiği Yansın Bu Dünya filminde oynadı. 45'likleri, ölümünden sonra uzunçalarlarda toplanarak piyasaya sürüldü. Abdullah Bayşu, Orhan Akdeniz ve Ülkü Aker imzalı Esengül şarkılarının çoğu arabesk müziğin klâsikleri arasına girmiştir.