Esengül (Esen Ağan) kimdir, ne zaman, nasıl öldü? İşte Arabeskin Aşık Kadınları belgesinde adı geçen isimler
Arabeskin Aşık Kadınları isimli belgesel ekran macerasına başladı. Arabeskin Aşık Kadınları'nın ilk bölümünde, Esengül'ün sadece 25 yıl süren hayat hikayesi konu oldu. Peki, Esengül (Esen Ağan) kimdir, ne zaman, nasıl öldü? İşte Arabeskin Aşık Kadınları belgesinde adı geçen isimler
50 yılı aşkın müzik tarihinde en çok yara almış kadınları gün yüzüne çıkaracak olan Arabeskin Aşık Kadınları adlı belgesel 31 Aralık’ta ekran macerasına başladı. Aralarında Azize Gencebay, Bergen, Biricik, Esengül, Gülden & Neşe Karabocek, Semiha Yankı, Kibariye, Cansever, Tüdanya, Yıldız Tezcan, Mine Koşan, Kamuran & Gönül Akkor ve Huri Sapan gibi yıldız isimlerinde yer aldığı Arabeskin Aşık Kadınları adlı belgeselin büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Arabeskin Aşık Kadınları'nın ilk bölümünde, Esengül'ün kısa süren hayatı konu alındı.
İstanbul doğumlu iki kız kardeşin bir olan Esengül tam adıyla Esen Ağan, 24 Eylül 1954 tarihinde dünyaya geldi.
Esengül, 15 yaşındayken yapımcı Ayhan Çoşkun’un açtığı ses yarışmasında birinci oldu. İlk 45’liği olan ‘Aşkımı Süpürmüşler’ birkaç ay içinde hit oldu ve Esengül, 16’sında sahnelerin ışıltılı dünyasına adım attı. Emel Sayın’ın alt kadrosunda çıktığı Lunapark’taki ikinci programından sonra Bebek Belediye Gazinosu’ndan gelen assolistlik teklifini kabul ederek büyük bir sıçrama yaptı. Şöhret basamaklarını tırmanırken Dikmen Gazinosu, Ankara Köşk, İzmir Akasyalar, Semiramis ve Maksim gazinolarında boy gösterdi.
Esengül, 15 yaşındayken yapımcı Ayhan Çoşkun’un açtığı ses yarışmasında birinci oldu. İlk 45’liği olan ‘Aşkımı Süpürmüşler’ birkaç ay içinde hit oldu ve Esengül, 16’sında sahnelerin ışıltılı dünyasına adım attı. Emel Sayın’ın alt kadrosunda çıktığı Lunapark’taki ikinci programından sonra Bebek Belediye Gazinosu’ndan gelen assolistlik teklifini kabul ederek büyük bir sıçrama yaptı. Şöhret basamaklarını tırmanırken Dikmen Gazinosu, Ankara Köşk, İzmir Akasyalar, Semiramis ve Maksim gazinolarında boy gösterdi.
Şan ve şöhret kuşu omuzlarına konduğunda Orhan Akçınar’la evliydi. Yıldızı parlayınca genç çift arasında şiddetli geçimsizlik başladı ve boşandılar.
Yönetmenliğini Oksal Pekmezoğlu’nun yaptığı ‘Yansın Bu Dünya’ filminde Saadet Sun, Adnan Şenses ve Yaşar Yağmur’la başrolleri paylaştı. Sanat yaşamına 23 adet 45’lik, dört kaset, bir de Film sığdırdı. 1978’de bir yıl gibi kısa bir zamanda ‘Bir Yoksula Rastladım’, ‘Uçup Giden Gençliğime’, ‘Beterin Beteri Var’ ve ‘Gel Otur Arkadaşım’ adlı kasetleri piyasaya çıktı. Longplayleri ise ölümünden sonra yayınlandı. Ölmeden kısa bir süre önce, yeni bir sinema filminin başrolü için teklif almıştı.
Ölümü
İş adamı Faruk Özfıratlı ile birlikte 19 Nisan 1979 tarihinde Ataköy, Bakırköy'de trafik kazası sonucu öldü. Kazanın bir mafya hesaplaşması olduğuna ilişkin kamuoyunda yankı bulmasının ardından cinayet masası olayı sorguladı, ancak resmî kayıtlarda kazanın aşırı alkol ve hızdan olduğuna hükmedildi.
Kariyerinin başında; 24 yaşında yaşamı son bulan Esengül, müzik yaşamı süresince 23 adet plâk ve 4 adet kaset doldurmasının yanı sıra, Oksal Pekmezoğlu'nun yönettiği Yansın Bu Dünya filminde oynadı. 45'likleri, ölümünden sonra uzunçalarlarda toplanarak piyasaya sürüldü. Abdullah Bayşu, Orhan Akdeniz ve Ülkü Aker imzalı Esengül şarkılarının çoğu arabesk müziğin klâsikleri arasına girmiştir.
Yönetmenliğini Oksal Pekmezoğlu’nun yaptığı ‘Yansın Bu Dünya’ filminde Saadet Sun, Adnan Şenses ve Yaşar Yağmur’la başrolleri paylaştı. Sanat yaşamına 23 adet 45’lik, dört kaset, bir de Film sığdırdı. 1978’de bir yıl gibi kısa bir zamanda ‘Bir Yoksula Rastladım’, ‘Uçup Giden Gençliğime’, ‘Beterin Beteri Var’ ve ‘Gel Otur Arkadaşım’ adlı kasetleri piyasaya çıktı. Longplayleri ise ölümünden sonra yayınlandı. Ölmeden kısa bir süre önce, yeni bir sinema filminin başrolü için teklif almıştı.
Ölümü
İş adamı Faruk Özfıratlı ile birlikte 19 Nisan 1979 tarihinde Ataköy, Bakırköy'de trafik kazası sonucu öldü. Kazanın bir mafya hesaplaşması olduğuna ilişkin kamuoyunda yankı bulmasının ardından cinayet masası olayı sorguladı, ancak resmî kayıtlarda kazanın aşırı alkol ve hızdan olduğuna hükmedildi.
Kariyerinin başında; 24 yaşında yaşamı son bulan Esengül, müzik yaşamı süresince 23 adet plâk ve 4 adet kaset doldurmasının yanı sıra, Oksal Pekmezoğlu'nun yönettiği Yansın Bu Dünya filminde oynadı. 45'likleri, ölümünden sonra uzunçalarlarda toplanarak piyasaya sürüldü. Abdullah Bayşu, Orhan Akdeniz ve Ülkü Aker imzalı Esengül şarkılarının çoğu arabesk müziğin klâsikleri arasına girmiştir.