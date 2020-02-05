Son dakika haberler: Erzurum'da Kıpçakların mezar taşı 'taşbaba' bulundu
Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi'nde üzerinde şekiller bulunan Kıpçak Türkleri'ne ait olduğu belirlenen ve mezar başına dikilen 2500 yıllık 'taşbaba' heykeli bulundu. Şu ana kadar Moğolistan, Sibirya, Kazakistan, Kırgızistan ve Ukrayna bölgesinde 2 bin 145 taşbaba heykeli bulunduğunu bildiren Prof. Dr. Osman Mert, Türkiye'de ise bulunan 4'üncü heykel olduğunu açıkladı. Müze Müdürü Hüsnü Genç ise "Bizi çok şaşırtan çok nadir bulunan taşbaba heykelini bulduk'' dedi.