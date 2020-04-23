Erzurum'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Erzurum ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri
Erzurum 2020 ramazan imsakiyesi internette aranan konular arasında yerini alıyor. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 ramazan imsakiyesi yayınlandı ve tüm illerimizin iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Peki Erzurum'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Erzurum ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri
Erzurum'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri tarafından belirlenen takvime göre sahur ve iftar vakitleri belirlendi. Peki Erzurum bu yıl iftarını saat kaçta açacak, sahura saat kaçta kalkacak?
2020 yılında ilk sahura 24 Nisan'da kalkılacak. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar için sahur saati 03:44 olurken, iftar saati ise 19:09 olarak belirlendi.
ERZURUM 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:44
|19:09
|20:36*
|2
|25.04.2020
|03:42
|19:10
|20:37
|3
|26.04.2020
|03:40
|19:11
|20:39
|4
|27.04.2020
|03:39
|19:12
|20:40
|5
|28.04.2020
|03:37
|19:13
|20:41
|6
|29.04.2020
|03:35
|19:14
|20:43
|7
|30.04.2020
|03:33
|19:15
|20:44
|8
|01.05.2020
|03:32
|19:16
|20:46
|9
|02.05.2020
|03:30
|19:17
|20:47
|10
|03.05.2020
|03:28
|19:18
|20:49
|11
|04.05.2020
|03:27
|19:19
|20:50
|12
|05.05.2020
|03:25
|19:20
|20:51
|13
|06.05.2020
|03:23
|19:21
|20:53
|14
|07.05.2020
|03:22
|19:22
|20:54
|15
|08.05.2020
|03:20
|19:23
|20:56
|16
|09.05.2020
|03:19
|19:24
|20:57
|17
|10.05.2020
|03:17
|19:25
|20:59
|18
|11.05.2020
|03:15
|19:26
|21:00
|19
|12.05.2020
|03:14
|19:27
|21:01
|20
|13.05.2020
|03:12
|19:28
|21:03
|21
|14.05.2020
|03:11
|19:29
|21:04
|22
|15.05.2020
|03:10
|19:30
|21:06
|23
|16.05.2020
|03:08
|19:31
|21:07
|24
|17.05.2020
|03:07
|19:32
|21:08
|25
|18.05.2020
|03:05
|19:33
|21:10
|26
|19.05.2020
|03:04
|19:33
|21:11**
|27
|20.05.2020
|03:03
|19:34
|21:13
|28
|21.05.2020
|03:01
|19:35
|21:14
|29
|22.05.2020
|03:00
|19:36
|21:15
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