MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErzurum'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Erzurum ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri
GeriGündem Erzurum'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Erzurum ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 23 Nisan 2020 - 12:34,

Erzurum'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Erzurum ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri

Erzurum 2020 ramazan imsakiyesi internette aranan konular arasında yerini alıyor. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 ramazan imsakiyesi yayınlandı ve tüm illerimizin iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Peki Erzurum'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Erzurum ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Erzurum'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri tarafından belirlenen takvime göre sahur ve iftar vakitleri belirlendi. Peki Erzurum bu yıl iftarını saat kaçta açacak, sahura saat kaçta kalkacak?

2020 yılında ilk sahura 24 Nisan'da kalkılacak. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar için sahur saati 03:44 olurken, iftar saati ise 19:09 olarak belirlendi.

2ERZURUM 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

ERZURUM 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:4419:0920:36*
225.04.202003:4219:1020:37
326.04.202003:4019:1120:39
427.04.202003:3919:1220:40
528.04.202003:3719:1320:41
629.04.202003:3519:1420:43
730.04.202003:3319:1520:44
801.05.202003:3219:1620:46
902.05.202003:3019:1720:47
1003.05.202003:2819:1820:49
1104.05.202003:2719:1920:50
1205.05.202003:2519:2020:51
1306.05.202003:2319:2120:53
1407.05.202003:2219:2220:54
1508.05.202003:2019:2320:56
1609.05.202003:1919:2420:57
1710.05.202003:1719:2520:59
1811.05.202003:1519:2621:00
1912.05.202003:1419:2721:01
2013.05.202003:1219:2821:03
2114.05.202003:1119:2921:04
2215.05.202003:1019:3021:06
2316.05.202003:0819:3121:07
2417.05.202003:0719:3221:08
2518.05.202003:0519:3321:10
2619.05.202003:0419:3321:11**
2720.05.202003:0319:3421:13
2821.05.202003:0119:3521:14
2922.05.202003:0019:3621:15


ERZURUM 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

3Erzurum’da ramazan öncesi kadayıf kuyruğu

Erzurum’da ramazan öncesi kadayıf kuyruğu

ERZURUM’da, iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı kadayıf almak isteyen vatandaşlar, iş yerlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına göre uzun kuyruklar oluşturdu. 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, sabah saatlerinden akşama kadar yoğunluk dinmedi.

4

Erzurum’da ramazan öncesi kadayıf imalatçılarında üretim hız kazandı. İşletme büyüklüğüne göre günde 1 ya da 2 ton kadayıf üreten imalatçılar, ramazandan önce vatandaşlara yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.Geçmiş yıllarda elle yapılan üretimin yerini makinelerin aldığı imalatçılarda üretim, sabahın erken saatlerinden akşama kadar sürüyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi de vatandaşlar ramazan alışverişlerini tamamlamak için sokağa çıktı. Market ve fırınlar olduğu kadar, kentte kadayıf satılan dükkanlarda da yoğunluk oluştu.

Vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat ederek, dükkanların önünde dakikalarca kadayıf almak için bekledi. Sıradakilerin birçoğu, kadayıfın ramazanın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde makineyle kadayıf üreten işletmecilerden Erdem Tağa, gelen talepleri karşılamak için makineyi tercih ettiklerini söyledi. Tağa, geçen yıl 9,5 TLden satılan kadayıfın kilogram fiyatının ise 11,5 TL olduğunu belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi