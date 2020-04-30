Erzurum'da iftar saat kaçta açılacak? Erzurum 2020 Ramazan İmsakiye
Erzurum'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden bölge sakini Müslümanlar, 30 Nisan 2020 Erzurum iftar vakitlerini araştırıyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte araştırmalarını hızlandıran Erzurumlular, Diyanet'in yayınladığı 2020 Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Erzurum'da iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanı ne zaman okunacak?
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Bugün Ramazan ayının 7. gününü idrak eden vatandaşlar, iftarın saat kaçta açılacağını merak etmeye başladı. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden Erzurumlular, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Erzurum'da iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, uzun bir günün ardından ezanın ne zaman okunacağını merak eden vatandaşların araştırdığı Erzurum iftar vakitleri ve Erzurum 2020 imsakiyesi...
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Eruzurum sahur ve iftar saatleri, kentte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Oruçlarını tutan binlerce Erzurumlu akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte iftar saati araştırmalarını yoğunlaştırdı. Biz de sizler için Eruzurum iftar ve sahur saatleri bir araya getirdik.
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İftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Erzurumlular akşam ezanının kaçta okunacağını ve iftar vaktini sorguluyor. İmsakiyede yer alan bilgilere göre Erzurum'da iftar saat 19:15'te yapılacak. Sahura kalkılacak saat ise 03:32 olacak.
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DİĞER İLLERİN İFTAR SAATLERİ
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.
"Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."