Erzurum'da iftar saat kaçta açılacak? Erzurum 2020 Ramazan İmsakiye

Bugün Ramazan ayının 7. gününü idrak eden vatandaşlar, iftarın saat kaçta açılacağını merak etmeye başladı. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden Erzurumlular, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Erzurum'da iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, uzun bir günün ardından ezanın ne zaman okunacağını merak eden vatandaşların araştırdığı Erzurum iftar vakitleri ve Erzurum 2020 imsakiyesi...