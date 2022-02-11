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Erzurum'da dolandırıcılık mağduru, Çocuk Adalet Merkezi'nde uzman desteğiyle ifade verdi

#Erzurum#Adalet#Mahkeme

ADALET Bakanlığı tarafından ilk kez Erzurum'da açılan Çocuk Adalet Merkezi’nde (ÇAM), suç mağduru çocuklar stres ve kaygı yaşamadan uzmanların desteğiyle ifade veriyor. Erzurum'da internette oyun oynarken bir kişi tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi olan M.E.A. (16), 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ÇAM'da katıldı. Uzman tarafından Erzurum Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri’ne ait araçla evinden alınarak ÇAM'a getirilen M.E.A., adlı görüşme odasından duruşma salonuna bağlanarak adli görüşmeci aracılığı ile ifade verdi.

1/8Erzurumda dolandırıcılık mağduru, Çocuk Adalet Merkezinde uzman desteğiyle ifade verdi
2/8Erzurumda dolandırıcılık mağduru, Çocuk Adalet Merkezinde uzman desteğiyle ifade verdi
3/8Erzurumda dolandırıcılık mağduru, Çocuk Adalet Merkezinde uzman desteğiyle ifade verdi
4/8Erzurumda dolandırıcılık mağduru, Çocuk Adalet Merkezinde uzman desteğiyle ifade verdi
5/8Erzurumda dolandırıcılık mağduru, Çocuk Adalet Merkezinde uzman desteğiyle ifade verdi
6/8Erzurumda dolandırıcılık mağduru, Çocuk Adalet Merkezinde uzman desteğiyle ifade verdi
7/8Erzurumda dolandırıcılık mağduru, Çocuk Adalet Merkezinde uzman desteğiyle ifade verdi
8/8Erzurumda dolandırıcılık mağduru, Çocuk Adalet Merkezinde uzman desteğiyle ifade verdi
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#Erzurum#Adalet#Mahkeme