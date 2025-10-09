Erzurum'da bulundu: 200 milyon yıllık! 'Çok ilginç deniz canlıları var'

'ERZURUM'DA KALINTILARIN HEPSİNİ GÖREBİLİYORUZ'

Türk, deniz canlılarına ait fosiller bulduklarını söyleyerek, “Bizde deniz kültürü olmadığı için fosillerin çoğunu tanımıyoruz. Bu konuda da çeşitli üniversitelerden değerli hocalarımızdan yardım alıyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla denizkestanesi, denizpatlıcanı, gastropodlar, deniz mercanları, bir ahtapot fosili bulduk. Onu da kayadan sökmedik ilgili hocalar söksün, biz zarar vermeyelim diye. Yani 200 milyon yıl önce okyanusta ne varsa Erzurum'da da o kalıntıların hepsini görebiliyoruz" diye konuştu.