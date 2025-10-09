×
Erzurum'da bulundu: 200 milyon yıllık! 'Çok ilginç deniz canlıları var'

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Tortum #Fosil
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 10:03

Erzurum'da tarih ve doğa araştırmacısı Oğuzhan Türk, Tortum ilçesinde 200 milyon yıl öncesine ait deniz canlılarının kalıntılarını ortaya çıkardı. Oğuzhan Türk, bu keşiflerin önemini vurgulayarak, "Çok ilginç deniz canlıları var" dedi.