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Erzurum, Kars ve Muş'ta yarın okullar tatil mi?

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Kar nedeniyle aralarında Erzurum, Kars ve Muş'un da bulunduğu 55 ilde eğitime ara verildi. 19 Ocak Salı gününü kapsayan kar tatilinin 20 Ocak’ta da devam edip etmeyeceği Erzurum, Kars ve Muş'ta ikamet eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Erzurum, Kars ve Muş'ta yarın okullar tatil mi?

1/5Erzurum, Kars ve Muşta yarın okullar tatil mi

Kar yağışı ülkenin pek çok ilinde etkisini sürdürürken birçok ilden tatil haberi geldi. İllerin valiliklerinden tatil hakkında önemli açıklamalar yapıldı.

2/5MUŞ

MUŞ

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Ocak 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 20 Ocak 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” denildi.

3/5KARS

KARS

Kars da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği iller arasında yer aldı.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 20.01.2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

4/5ERZURUM

ERZURUM

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerden Yakutiye, Palandöken ve Aziziye`de okullar bir gün (19 Ocak) tatil edilmişti. Erzurum'da 20 Ocak'ta eğitime ara verilip verilmediği ise henüz açıklanmadı.

5/5Erzurum, Kars ve Muşta yarın okullar tatil mi

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