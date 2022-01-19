Erzurum, Kars ve Muş'ta yarın okullar tatil mi?

KARS

Kars da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği iller arasında yer aldı.



Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 20.01.2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.