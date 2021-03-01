Erzurum, Erzincan ve Kars'ta okullar açılacak mı? MEB'den illere göre yüz yüze eğitim açıklaması geldi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Erzurum, Erzincan ve Kars orta riskli iller arasında yer almasından dolayı okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yerinde karar uygulaması kapsamında yüz yüze eğitime geçiş sürecine ilişkin detayları açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’nci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.