Erzurum, Erzincan ve Kars'ta okullar açılacak mı? MEB'den illere göre yüz yüze eğitim açıklaması geldi
Kabine Toplantısı sonrası okullar açılacak mı, sorusunun yanıtı belli oldu. Koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili normalleşme takvimini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır" ifadelerini kullandı. Yüz yüze eğitimin detayları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla da netleşti. Buna göre, 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak. Gözler şimdi Erzurum, Erzincan ve Kars'a çevrildi. İşte, yüz yüze eğitimle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Okulların durumu Erzurum, Erzincan ve Kars'ta Kabine Toplantısı sonrası belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamada da okulların durumu netleşti. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olacak. Bu illerde yüz yüze eğitim o kul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün, olacak. Erzurum, Erzincan ve Kars orta riskli iller arasında yer alıyor.
2
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Erzurum, Erzincan ve Kars orta riskli iller arasında yer almasından dolayı okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yerinde karar uygulaması kapsamında yüz yüze eğitime geçiş sürecine ilişkin detayları açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’nci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.
3
Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime; okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7’nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8’nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12- 22 saat, lise hazırlık 9, 10, 11’inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12’nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır" denildi.
Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime geçiş aşamaları ise şöyle sıralandı:
4
"Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8’inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12- 22 saat, 12’nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16- 24 saat olarak başlanacaktır.
Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır. Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart salı gününden itibaren başlanacaktır. Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."