MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErzurum, Erzincan ve Kars risk haritası! Erzurum, Erzincan ve Kars hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
GeriGündem Erzurum, Erzincan ve Kars risk haritası! Erzurum, Erzincan ve Kars hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15 Mart 2021 - 21:34 | 

Erzurum, Erzincan ve Kars risk haritası! Erzurum, Erzincan ve Kars hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Erzurum, Erzincan ve Kars'ın risk haritası ve hangi iller arasında yer aldığı gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen şehirlerin risk haritasında Erzurum, Erzincan ve Kars'ın renk durumu belli olmuştu. Son yayımlanan haritada bu iller sarı yani orta risk grubunda yer almıştı. 15 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, şehirlerdeki mevcut tedbirlerin aynen devam edeceğini bildirdi. Gözler şimdi hafta sonu sokağa çıkma yasağında. İşte, Erzurum, Erzincan ve Kars risk haritası ve hafta sonu yasakları ile ilgili ayrıntılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Erzurum, Erzincan ve Kars risk haritası ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüste tedbirlerin ele alındığı kritik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " ‘Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." ifadesini kullandı. Son açıklanan risk haritasında ise Erzurum, Erzincan ve Kars orta riskli iller arasındaydı. Buna göre daha önce alınan kararlar bu illerde bir süre daha geçerli olacak.

2ERZURUM, ERZİNCAN, KARS RİSK HARİTASI

ERZURUM, ERZİNCAN, KARS RİSK HARİTASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla süreci daha yakından takip edeceğiz. Şerhlerimizdeki durumu bir süre daha sürme kararını aldık.’ dedi. Henüz yeni risk bir risk haritası açıklanmadı. Son açıklanan risk haritasında bu iller orta risk grubundaydı. Buy duruma göre, Erzurum, Erzincan ve Kars'ta hafta sonu yasağı bu hafta da olmayacak. Kafe ve restoranlar çalışma saatlerine daha önce olduğu gibi devam edecek. Eğitim öğretim takviminde de bir değişiklik olmayacak.

3HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Orta risk grubunda yer aldığı için hafta sonları gündüz sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor;

Ayrıca genelgede, ‘Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.’ denildi. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu tesislerinin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceği belirtildi.;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısının 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabileceği bildirildi.

4

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.;

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.;

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.;

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi