Erzurum, Erzincan ve Kars risk haritası! Erzurum, Erzincan ve Kars hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

ERZURUM, ERZİNCAN, KARS RİSK HARİTASI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla süreci daha yakından takip edeceğiz. Şerhlerimizdeki durumu bir süre daha sürme kararını aldık.’ dedi. Henüz yeni risk bir risk haritası açıklanmadı. Son açıklanan risk haritasında bu iller orta risk grubundaydı. Buy duruma göre, Erzurum, Erzincan ve Kars'ta hafta sonu yasağı bu hafta da olmayacak. Kafe ve restoranlar çalışma saatlerine daha önce olduğu gibi devam edecek. Eğitim öğretim takviminde de bir değişiklik olmayacak.