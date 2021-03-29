Erzurum, Bayburt, Gümüşhane kırmızı mı ve cumartesi pazar yasak var mı? Erzurum, Bayburt, Gümüşhane risk haritası!
Erzurum, Bayburt, Gümüşhane hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve yasak kararları ile merak ediliyor. Erzurum'da, Bayburt'ta, Gümüşhane'de risk haritası durumuna göre hareket edecek olan İçişleri Bakanlığı, buna göre yasakları uygulayan taraf olacak. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Erzurum, Bayburt, Gümüşhane risk haritası ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler
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Erzurum'da, Bayburt'ta, Gümüşhane'de risk haritası merakla araştırılıyor. Koronavirüs vaka sayılarının durumuna göre oluşturulan Erzurum, Bayburt, Gümüşhane risk haritası, alınacak olan kararlara da yön verecek. Erzurum, Bayburt, Gümüşhane risk haritasına göre sokağa çıkma yasağı gibi pek çok karar da netlik kazanacak. Peki, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane risk haritası nasıl şekillendi? İşte, resmi veriler neticesinde harita hakkında bilgiler
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Yeni açıklanan risk haritasına göre Erzurum, Bayburt, Gümüşhane kırmızı olarak ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalara yönelik açıklamaları şu şekilde;
Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.
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Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.
Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.