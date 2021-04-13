Erzincan ve Kars imsakiye 2021 bilgileri! Kars'ta ve Erzincan'da sahura kaçta kalkılacak ve iftar saat kaçta?
Kars ve Erzincan Ramazan İmsakiyesi 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı on bir ayın sultanı ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Kars'ta ve Erzincan'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye içerisinde oruca niyet etme ve orucu açma saatleri belli oldu. İşte, Kars ve Erzincan iftar ve sahur saatleri...
Ramazan ayının gelmesiyle beraber Müslümanların oruç hazırlıkları başladı. Diyanet 2021 imsakiye bilgilerine göre, sahura kalkacak olan Kars'ta Erzincan'da ikamet eden vatandaşlar, Kars ve Erzincan imsak vakitlerini araştırıyor. Diyanet'in Erzincan ve Kars msakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Kars'ta Erzincan'da sahur ne zaman saat kaçta? Ramazan 2021 imsakiyesine göre, Kars ve Erzincan sahur vakitleri ve saatleri...
RAMAZAN 2021 ERZİNCAN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:12
|19:05
|20:27*
|2
|14.04.2021
|04:10
|19:06
|20:29
|3
|15.04.2021
|04:08
|19:07
|20:30
|4
|16.04.2021
|04:07
|19:08
|20:31
|5
|17.04.2021
|04:05
|19:09
|20:33
|6
|18.04.2021
|04:03
|19:10
|20:34
|7
|19.04.2021
|04:01
|19:11
|20:35
|8
|20.04.2021
|03:59
|19:12
|20:37
|9
|21.04.2021
|03:58
|19:13
|20:38
|10
|22.04.2021
|03:56
|19:14
|20:39
|11
|23.04.2021
|03:54
|19:15
|20:41
|12
|24.04.2021
|03:52
|19:16
|20:42
|13
|25.04.2021
|03:50
|19:17
|20:43
|14
|26.04.2021
|03:49
|19:18
|20:45
|15
|27.04.2021
|03:47
|19:19
|20:46
|16
|28.04.2021
|03:45
|19:20
|20:48
|17
|29.04.2021
|03:43
|19:21
|20:49
|18
|30.04.2021
|03:42
|19:22
|20:50
|19
|01.05.2021
|03:40
|19:23
|20:52
|20
|02.05.2021
|03:38
|19:24
|20:53
|21
|03.05.2021
|03:37
|19:25
|20:55
|22
|04.05.2021
|03:35
|19:26
|20:56
|23
|05.05.2021
|03:33
|19:27
|20:58
|24
|06.05.2021
|03:32
|19:28
|20:59
|25
|07.05.2021
|03:30
|19:29
|21:00
|26
|08.05.2021
|03:28
|19:30
|21:02**
|27
|09.05.2021
|03:27
|19:31
|21:03
|28
|10.05.2021
|03:25
|19:31
|21:05
|29
|11.05.2021
|03:24
|19:32
|21:06
|30
|12.05.2021
|03:22
|19:33
|21:07***
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RAMAZAN 2021 KARS İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|03:55
|18:51
|20:15*
|2
|14.04.2021
|03:53
|18:52
|20:17
|3
|15.04.2021
|03:51
|18:53
|20:18
|4
|16.04.2021
|03:50
|18:54
|20:19
|5
|17.04.2021
|03:48
|18:55
|20:21
|6
|18.04.2021
|03:46
|18:56
|20:22
|7
|19.04.2021
|03:44
|18:57
|20:24
|8
|20.04.2021
|03:42
|18:58
|20:25
|9
|21.04.2021
|03:40
|19:00
|20:26
|10
|22.04.2021
|03:38
|19:01
|20:28
|11
|23.04.2021
|03:36
|19:02
|20:29
|12
|24.04.2021
|03:35
|19:03
|20:31
|13
|25.04.2021
|03:33
|19:04
|20:32
|14
|26.04.2021
|03:31
|19:05
|20:34
|15
|27.04.2021
|03:29
|19:06
|20:35
|16
|28.04.2021
|03:27
|19:07
|20:37
|17
|29.04.2021
|03:25
|19:08
|20:38
|18
|30.04.2021
|03:24
|19:09
|20:39
|19
|01.05.2021
|03:22
|19:10
|20:41
|20
|02.05.2021
|03:20
|19:11
|20:42
|21
|03.05.2021
|03:18
|19:12
|20:44
|22
|04.05.2021
|03:17
|19:13
|20:45
|23
|05.05.2021
|03:15
|19:14
|20:47
|24
|06.05.2021
|03:13
|19:15
|20:48
|25
|07.05.2021
|03:12
|19:16
|20:50
|26
|08.05.2021
|03:10
|19:17
|20:51**
|27
|09.05.2021
|03:08
|19:18
|20:53
|28
|10.05.2021
|03:07
|19:19
|20:54
|29
|11.05.2021
|03:05
|19:20
|20:56
|30
|12.05.2021
|03:03
|19:21
|20:57***