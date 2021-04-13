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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:07 | 

Erzincan ve Kars imsakiye 2021 bilgileri! Kars'ta ve Erzincan'da sahura kaçta kalkılacak ve iftar saat kaçta?

Kars ve Erzincan Ramazan İmsakiyesi 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı on bir ayın sultanı ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Kars'ta ve Erzincan'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye içerisinde oruca niyet etme ve orucu açma saatleri belli oldu. İşte, Kars ve Erzincan iftar ve sahur saatleri...

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Ramazan ayının gelmesiyle beraber Müslümanların oruç hazırlıkları başladı. Diyanet 2021 imsakiye bilgilerine göre, sahura kalkacak olan Kars'ta Erzincan'da ikamet eden vatandaşlar, Kars ve Erzincan imsak vakitlerini araştırıyor. Diyanet'in Erzincan ve Kars msakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Kars'ta Erzincan'da sahur ne zaman saat kaçta? Ramazan 2021 imsakiyesine göre, Kars ve Erzincan sahur vakitleri ve saatleri...

RAMAZAN 2021 ERZİNCAN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:1219:0520:27*
214.04.202104:1019:0620:29
315.04.202104:0819:0720:30
416.04.202104:0719:0820:31
517.04.202104:0519:0920:33
618.04.202104:0319:1020:34
719.04.202104:0119:1120:35
820.04.202103:5919:1220:37
921.04.202103:5819:1320:38
1022.04.202103:5619:1420:39
1123.04.202103:5419:1520:41
1224.04.202103:5219:1620:42
1325.04.202103:5019:1720:43
1426.04.202103:4919:1820:45
1527.04.202103:4719:1920:46
1628.04.202103:4519:2020:48
1729.04.202103:4319:2120:49
1830.04.202103:4219:2220:50
1901.05.202103:4019:2320:52
2002.05.202103:3819:2420:53
2103.05.202103:3719:2520:55
2204.05.202103:3519:2620:56
2305.05.202103:3319:2720:58
2406.05.202103:3219:2820:59
2507.05.202103:3019:2921:00
2608.05.202103:2819:3021:02**
2709.05.202103:2719:3121:03
2810.05.202103:2519:3121:05
2911.05.202103:2419:3221:06
3012.05.202103:2219:3321:07***


TÜM İLLERİN DE BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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RAMAZAN 2021 KARS İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202103:5518:5120:15*
214.04.202103:5318:5220:17
315.04.202103:5118:5320:18
416.04.202103:5018:5420:19
517.04.202103:4818:5520:21
618.04.202103:4618:5620:22
719.04.202103:4418:5720:24
820.04.202103:4218:5820:25
921.04.202103:4019:0020:26
1022.04.202103:3819:0120:28
1123.04.202103:3619:0220:29
1224.04.202103:3519:0320:31
1325.04.202103:3319:0420:32
1426.04.202103:3119:0520:34
1527.04.202103:2919:0620:35
1628.04.202103:2719:0720:37
1729.04.202103:2519:0820:38
1830.04.202103:2419:0920:39
1901.05.202103:2219:1020:41
2002.05.202103:2019:1120:42
2103.05.202103:1819:1220:44
2204.05.202103:1719:1320:45
2305.05.202103:1519:1420:47
2406.05.202103:1319:1520:48
2507.05.202103:1219:1620:50
2608.05.202103:1019:1720:51**
2709.05.202103:0819:1820:53
2810.05.202103:0719:1920:54
2911.05.202103:0519:2020:56
3012.05.202103:0319:2120:57***

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RAMAZANA saatler kala Eminönü Mısır Çarşısı’nda hurma satışlarında da yoğunluk yaşanıyor. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurmanın en pahalısı ise kilosu 140 lira, tanesi ise 5 liraya satılan "Jumbo Kudüs hurması" oldu.

Eminönü Mısır Çarşısı’nda ramazan alışverişi telaşı yaşanıyor. Ramazan’ın gözdesi hurma da çeşidine göre farklı fiyatla satılıyor

Her bütçeye uygun satışı yapılan hurmaların en pahalısı ise Jumbo Kudüs hurması oldu.

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Sattığı en pahalı hurmanın 140 liralık Jumbo Kudüs hurması olduğunu söyleyen Eminönü’nde esnafı Muhammed Kandemir, Bu hurmayı iriliğinden dolayı kilosunu 140 liradan satıyoruz. Tanesi ise 5 liraya denk geliyor. Bir de daha ufak Kudüs hurmaları var onları ise 3 liraya satıyoruz. Ama şunu da söylemem gerekir ki tanesi 50 kuruş olan hurmalar da var. Kimi pahalı olan hurmayı, kimi ise ucuz hurmayı tercih ediyor" dedi.

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