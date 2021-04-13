Erzincan ve Kars imsakiye 2021 bilgileri! Kars'ta ve Erzincan'da sahura kaçta kalkılacak ve iftar saat kaçta?

Sattığı en pahalı hurmanın 140 liralık Jumbo Kudüs hurması olduğunu söyleyen Eminönü’nde esnafı Muhammed Kandemir, Bu hurmayı iriliğinden dolayı kilosunu 140 liradan satıyoruz. Tanesi ise 5 liraya denk geliyor. Bir de daha ufak Kudüs hurmaları var onları ise 3 liraya satıyoruz. Ama şunu da söylemem gerekir ki tanesi 50 kuruş olan hurmalar da var. Kimi pahalı olan hurmayı, kimi ise ucuz hurmayı tercih ediyor" dedi.