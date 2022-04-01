Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER

ERZİNCAN İMSAKİYE 2022: Erzincan iftar ve sahur vakitleri listesi

#Erzincan İmsakiye#Erzincan İmsakiyesi#Erzincan İftar Saati

Erzincan Ramazan İmsakiyesi 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı On Bir Ayın Sultanı ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Erzincan'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye içerisinde oruca niyet etme ve orucu açma saatleri belli oldu. İşte Erzincan iftar ve sahur saatleri...

1/3ERZİNCAN İMSAKİYE 2022: Erzincan iftar ve sahur vakitleri listesi

Erzincan'da ikamet eden vatandaşlar, Diyanet 2022 imsakiye bilgilerine göre sahura kalkacaklar imsak vakitlerini araştırıyor. Diyanet'in Erzincan imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Erzincan'da sahur ne zaman saat kaçta? Erzincan Ramazan 2022 imsakiyesine göre, Erzincan sahur vakitleri ve saatleri...

2/3RAMAZAN 2022 ERZİNCAN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

RAMAZAN 2022 ERZİNCAN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan04:3318:53
203 Nisan04:3118:54
304 Nisan04:2918:55
405 Nisan04:2718:56
506 Nisan04:2518:57
607 Nisan04:2418:58
708 Nisan04:2218:59
809 Nisan04:2019:00
910 Nisan04:1819:01
1011 Nisan04:1619:02
1112 Nisan04:1419:03
1213 Nisan04:1319:04
1314 Nisan04:1119:05
1415 Nisan04:0919:06
1516 Nisan04:0719:07


ERZİNCAN VE TÜM İLLERİN DE BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

3/3ERZİNCAN İMSAKİYE 2022: Erzincan iftar ve sahur vakitleri listesi

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan mahyalar, o günden bu güne gelenek haline gelerek yaşatılıyor. Her yıl Ramazan ayına sayılı günler kala öncesinden hazırlanan mahyalar işlek caddelere ve camilere asılarak 11 ayın sultanı Ramazan ayına farklı bir anlam kazandırıyor. Erzincan’ın en işlek caddelerinde görünür alanlarda ışıklandırılan mahyalar itfaiye ekipleri tarafından özenle asılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzincan İmsakiye#Erzincan İmsakiyesi#Erzincan İftar Saati