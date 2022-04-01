ERZİNCAN İMSAKİYE 2022: Erzincan iftar ve sahur vakitleri listesi

Erzincan'da ikamet eden vatandaşlar, Diyanet 2022 imsakiye bilgilerine göre sahura kalkacaklar imsak vakitlerini araştırıyor. Diyanet'in Erzincan imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Erzincan'da sahur ne zaman saat kaçta? Erzincan Ramazan 2022 imsakiyesine göre, Erzincan sahur vakitleri ve saatleri...