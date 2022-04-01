ERZİNCAN İMSAKİYE 2022: Erzincan iftar ve sahur vakitleri listesi

Erzincan'da ikamet eden vatandaşlar, Diyanet 2022 imsakiye bilgilerine göre sahura kalkacaklar imsak vakitlerini araştırıyor. Diyanet'in Erzincan imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Erzincan'da sahur ne zaman saat kaçta? Erzincan Ramazan 2022 imsakiyesine göre, Erzincan sahur vakitleri ve saatleri...
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|1
|02 Nisan
|04:33
|18:53
|2
|03 Nisan
|04:31
|18:54
|3
|04 Nisan
|04:29
|18:55
|4
|05 Nisan
|04:27
|18:56
|5
|06 Nisan
|04:25
|18:57
|6
|07 Nisan
|04:24
|18:58
|7
|08 Nisan
|04:22
|18:59
|8
|09 Nisan
|04:20
|19:00
|9
|10 Nisan
|04:18
|19:01
|10
|11 Nisan
|04:16
|19:02
|11
|12 Nisan
|04:14
|19:03
|12
|13 Nisan
|04:13
|19:04
|13
|14 Nisan
|04:11
|19:05
|14
|15 Nisan
|04:09
|19:06
|15
|16 Nisan
|04:07
|19:07
Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan mahyalar, o günden bu güne gelenek haline gelerek yaşatılıyor. Her yıl Ramazan ayına sayılı günler kala öncesinden hazırlanan mahyalar işlek caddelere ve camilere asılarak 11 ayın sultanı Ramazan ayına farklı bir anlam kazandırıyor. Erzincan’ın en işlek caddelerinde görünür alanlarda ışıklandırılan mahyalar itfaiye ekipleri tarafından özenle asılıyor.