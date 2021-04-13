Erzincan iftar vakti 2021: Erzincan’da iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte sahur vakitleri
Erzincan iftar vakti 2021 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. On bir ayın sultanı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan’da başladı. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Erzincan’da yaşayan vatandaşlar akşam ezanı ve iftar vaktini araştırmaya başladılar. Peki, ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2021 Ramazan İmsakiyesine göre iftar ve sahur saatleri
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Erzincan iftar ve akşam ezanı saati ile ilgili araştırmalar hızlandı. Erzincan iftar ve sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Oruç tutan vatandaşlar yayımlanan saatlere göre imsak vaktine kadar sahurlarını yaptılar. Erzincan’da ilk oruç için iftar saati 19:05 olacak.
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Erzincan iftar saati 19:05 olarak açıklandı. Ramazanın ikinci orucu için imsak saati ise 04:10 olacak.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
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Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.