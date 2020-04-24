Erzincan iftar vakti 2020: Erzincan iftar, akşam ezanı, sahur saati kaçta?
Erzincan iftar vakti ve sahur saati 2020 Diyanet İmsakiyesi ile belli oldu. Erzincan sahur ve iftar saati araştırılıyor. İlk oruç için sahura kalkan Müslümanlar imsak vaktinden iftar vaktine kadar orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. İşte Diyanet İmsakiyesine göre 2020 Erzincan sahur ve iftar saatleri..
Erzincan iftar vakti için geri sayım başladı. Erzincan’da ilk iftar, akşam ezanı saat kaçta? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. İşte Diyanet imsakiyesine göre Erzincan sahur ve iftar saatleri…
ERZİNCAN'DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Erzincan'da iftar vakti 19:16 olarak açıklandı. 25 Nisan'da sahur 03:50'de olacak.
Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
ERZİNCAN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:52
|19:16
|20:42*
|2
|25.04.2020
|03:50
|19:17
|20:44
|3
|26.04.2020
|03:48
|19:18
|20:45
|4
|27.04.2020
|03:46
|19:19
|20:47
|5
|28.04.2020
|03:45
|19:20
|20:48
|6
|29.04.2020
|03:43
|19:21
|20:49
|7
|30.04.2020
|03:41
|19:22
|20:51
|8
|01.05.2020
|03:40
|19:23
|20:52
|9
|02.05.2020
|03:38
|19:24
|20:54
|10
|03.05.2020
|03:36
|19:25
|20:55
|11
|04.05.2020
|03:35
|19:26
|20:56
|12
|05.05.2020
|03:33
|19:27
|20:58
|13
|06.05.2020
|03:31
|19:28
|20:59
|14
|07.05.2020
|03:30
|19:29
|21:01
|15
|08.05.2020
|03:28
|19:30
|21:02
|16
|09.05.2020
|03:26
|19:31
|21:04
|17
|10.05.2020
|03:25
|19:32
|21:05
|18
|11.05.2020
|03:23
|19:33
|21:06
|19
|12.05.2020
|03:22
|19:34
|21:08
|20
|13.05.2020
|03:20
|19:35
|21:09
|21
|14.05.2020
|03:19
|19:36
|21:11
|22
|15.05.2020
|03:18
|19:36
|21:12
|23
|16.05.2020
|03:16
|19:37
|21:13
|24
|17.05.2020
|03:15
|19:38
|21:15
|25
|18.05.2020
|03:13
|19:39
|21:16
|26
|19.05.2020
|03:12
|19:40
|21:17**
|27
|20.05.2020
|03:11
|19:41
|21:19
|28
|21.05.2020
|03:10
|19:42
|21:20
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