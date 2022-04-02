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ERUZUM'DA İFTAR SAAT KAÇTA? 2022 imsakiyesi ile Erzurum iftar vakitleri paylaşıldı

#Erzurum#Erzurum İftar#İftar Saatleri

2022 imsakiyesi ile Erzurum iftar vakitleri paylaşıldı. Ramazan'ı bu yıl Erzurum'da karşılayan vatandaşlar, ilk sahur ardından iftar saatlerini araştırmaya başladı. Müslümanlar ramazan ayının ilk orucunu 2 Nisan Cumartesi günü tutacaklar. Peki, Erzurum'da iftar saat kaçta? İşte 2022 imsakiyesi ile Erzurum iftar vakitleri....

1/3ERUZUMDA İFTAR SAAT KAÇTA 2022 imsakiyesi ile Erzurum iftar vakitleri paylaşıldı

Erzurum 2022 imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar, diğer iller gibi Erzurum sahur ve iftar vakitlerine de Diyanet tarafından yayınlanan 2022 imsakiyesi ile ulaşılabiliyor. İftar vakitleri her ilde farklılık gösteriyor. Bu nedenle Müslümanların ezan okunuş saatini takip etmesi gerekiyor. Peki, Erzurum'da iftar saat kaçta?

2/3ERUZUMDA İFTAR SAAT KAÇTA 2022 imsakiyesi ile Erzurum iftar vakitleri paylaşıldı

ERZURUM RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:2518:4620:06*
203.04.202204:2318:4720:08
304.04.202204:2218:4820:09
405.04.202204:2018:4920:10
506.04.202204:1818:5020:11
607.04.202204:1618:5120:13
708.04.202204:1418:5220:14
809.04.202204:1218:5320:15
910.04.202204:1118:5420:16
1011.04.202204:0918:5520:18

3/3İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

İlk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

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#Erzurum#Erzurum İftar#İftar Saatleri