Ertuğ Koruyan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Usta sanatçı Ertuğ Koruyan'ın hayatı ve biyografisi

Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile birlikte sık sık kamera kamera karşısına geçen Koruyan Bodrum'da da sanat çalışmalarına destek vermişti.



Ertuğ Koruyan'ın yaşamını yitirdiği haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağolsun" ifadeleriyle duyurdu.