Ertuğ Koruyan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Usta sanatçı Ertuğ Koruyan'ın hayatı ve biyografisi
Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Uzun yıllardır Bodrum Kızılağaç'ta yaşayan sanatçının vefat haberi sinema dünyasında üzüntü ile karşılandı. 75 yaşındaki oyuncu Köyden İndim Şehire, Güler misin Ağlar mısın, Perihan Abla gibi dizi ve filmlerde rol almıştı. Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile birlikte sık sık kamera karşısına geçen Koruyan sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştı. Peki, Ertuğ Koruyan kimdir? İşte, Ertuğ Koruyan'ın hayatı hakkında bilgiler.
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Usta sanatçı Ertuğ Koruyan'ın hayatı vefatının ardından gündeme geldi. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren sanatçının ölüm haberi sonrası Oyuncular Sendikası Twitter'dan yaptığı paylaşımda başsağlığı diledi. 1946 İstanbul'da doğan Koruyan, mütevazi yaşamıyla biliniyordu. Sanatçı onlarca dizi ve sinema filmlerinde kamera karşısına geçti.
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ERTUĞ KORUYAN KİMDİR?
Ertuğ Koruyan 1946 İstanbul'da dünyaya geldi. Serhan Koruyan’la evli ünlü sanatçı yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşıyordu.
Cümbüşiye, Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Vay Başımıza gelenler, Gülermisin Ağlarmısın, Köşe Kapmaca, Perihan Abla gibi onlarca dizi ve sinema filmlerinde rol alan Koruyan, sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştı.
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Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile birlikte sık sık kamera kamera karşısına geçen Koruyan Bodrum'da da sanat çalışmalarına destek vermişti.
Ertuğ Koruyan'ın yaşamını yitirdiği haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağolsun" ifadeleriyle duyurdu.