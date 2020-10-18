Ersin Tatar kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte KKTC'nin Yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler
Ersin Tatar kimdir ve kaç yaşında?Ersin Tatar'ın hayatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleriyle beraber gündeme geldi. Son dakika bilgisine göre, KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlere Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı olarak katılan Ersin Tatar, 2003 yılında siyasete atılmış ve 2009-2013 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. İşte, KKTC'nin Yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hayatı ve biyografisiyle ilgili detaylar...