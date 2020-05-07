MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriErsin Korkut'tan canlı yayında kahreden soru: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?
GeriMagazin Ersin Korkut'tan canlı yayında kahreden soru: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 08:15,

Ersin Korkut'tan canlı yayında kahreden soru: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?

Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadele ettiği Survivor'da iletişim ödülünün kazananı Ünlüler takımı oldu. Ekip, dün Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında canlı yayın yaptı ve takipçilerden gelen soruları yanıtladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ersin Korkut, 'En çok neyi merak ediyorsun' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim küçük bir köpeğim var. Pekinez. Ben onu çok merak ediyorum. Acaba ben döndüğümde beni tanıyabilecek mi? Tanımayacak mı onu gerçekten çok merak ediyorum."

2
Abone Olgoogle-news

Survivor'daki performansı günden güne yükselen Ersin Korkut’un köpeği Mes geçtiğimiz aylarda ölmüştü. Yarışmada da sık sık köpeğinden bahseden ve her fırsatta Mes'i çok özlediğini söyleyen Korkut'a kötü haberi kimse verememişti.

3
Abone Olgoogle-news

Hatta geçtiğimiz haftalarda iletişim ödülünde de köpeğini soran Ersin'e ağabeyi de gerçeği söyleyememiş "Mes iyi, Mesut onunla ilgileniyor" demişti.

4AİLESİNDEN TALEP GELDİ
Abone Olgoogle-news

AİLESİNDEN TALEP GELDİ!

Ersin’in ailesinden talep geldiğini söyleyen Acun Ilıcalı salı günü Ersin'e kötü haberi vereceğini şu sözlerle açıklamıştı; “Ersin’in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar.Konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin’e söylemeliyiz”

5YILMAZ ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Abone Olgoogle-news

YILMAZ ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından usta komedyen Yılmaz Erdoğan devreye girdi. Acun Ilıcalı'yı arayan Erdoğan, 'kötü haberi vermek için biraz daha bekle' uyarısında bulundu.

6ERSİNİ ORADA KAYBEDEBİLİRİZ
Abone Olgoogle-news

'ERSİN'İ ORADA KAYBEDEBİLİRİZ'

Yılmaz Erdoğan’la konuşan Ilıcalı son gelişmeleri şu sözlerle anlattı; Ersin olayında şöyle bir gelişme oldu. Sevgili Yılmaz Erdoğan aradı beni ‘söylersek adamı orada kaybedebiliriz’ dedi. 'Sen ne diyorsun' diye bana sordu, ‘Siz ne derseniz o’ dedim.

7
Abone Olgoogle-news

Çünkü hiç karşılaşmadığımız bir durum. Şuan için erteledik, konseyde köpeğinin öldüğünü söylemedik Ersin'e... Tam bir mutabakat olması lazım. Bana ailesi 'söyle' dedi ama Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, o da 'söyle' derse o zaman açıklarım. Ben söylemeye çok da meyilli değilim açıkçası ama herkes hem fikir olursa söylerim.

8YILMAZ ERDOĞAN BKMYE ALDI
Abone Olgoogle-news

YILMAZ ERDOĞAN BKM'YE ALDI!

Survivor da performansıyla dikkat çeken Ersin Korkut'un kariyer yolculu böyle başlamış....

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü.

9
Abone Olgoogle-news

BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

10
Abone Olgoogle-news

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber bir yiyecek reklamlarında yer alan ve Korkut, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

11
Abone Olgoogle-news

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayatfilmlerinde rol aldı.

12
Abone Olgoogle-news

Ersin Korkut'un köpeği Mes için Yılmaz Erdoğan devreye girdi

13
Abone Olgoogle-news

Huawei P40 Pro incelemesi

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Huawei, uzun zamandır beklenen P40 serisi ile Türkiye'de tüketicilerin karşısına çıktı. P40 Lite, P40 ve P40 Pro ile dikkatleri üzerine çeken şirketin özellikle de fotoğraf konusunda oldukça iddialı olan Huawei P40 Pro modeli, rakiplerini hayli zorlayacak gibi görünüyor. Yakından inceledik! (Sponsorlu İçerik)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi