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Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 12:36, /

Ersin Korkut ödül oyununu kazandı, köpeğini sordu!

Ödül oyunundan galibiyetle ayrılan Ersin Korkut, kardeşi ile konuştu ona köpeği Mes'i sordu!

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Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı vardı. İki takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışın kazananı Ünlüler oldu

2ÖDÜL: CANLI GÖRÜŞME

ÖDÜL: CANLI GÖRÜŞME

Yarışmacılara galibiyet sonrası ailelerinden bir kişi ile whatsaap'ta canlı yazışma hakkı verildi. Ersin Korkut, kardeşi Erdoğan Korkut ile görüştü.

3MES NASIL

'MES NASIL?'

Yarışmaya gelirken köpeğini yakın dostuna emanet eden oyuncu, kardeşine 'Mes nasıl?' diye sordu. Erdoğan Korkut, abisine Mes'in öldüğünü söyleyemedi, 'İyi Mesut'ta... Sıkıntı yok' demekle yetindi.

4MESE ARABA ÇARPTI

MES'E ARABA ÇARPTI

Ersin Korkut'un 'her şeyim' dediği köpeği Mes, yarışma başladıktan bir hafta sonra araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

53 SENEDİR BERABERLER

3 SENEDİR BERABERLER

Korkut, köpeğine olan sevgisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Köpeğim 12 yaşında. Adı Mes. Eski sahibi bakamadı, bana verdi. 9 sene o baktı. Şimdi 12 yaşında."

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