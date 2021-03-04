Erotomani ne demek? Masumiyet’in Ela’sına erotomani suçlaması…
Masumiyet dizisinin 3. Bölüm fragmanı ardından erotomani kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Sahneleriyle dizi izleyicilerini sarsan dizinin yeni bölüm tanıtımında İlker'in avukatı Ela'nın bir erotomanik olduğunu dile getiriyor. Peki, erotomani ne demek, belirtileri neler?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı senaryosuyla son günlerin en çok konuşulan dizisi Masumiyet’te “erotomani” savunması dikkat çekti. Kendisinden 16 yaş büyük zengin iş adamı İlker ile aşk oyunu korkunç bir sonla biten Ela, takıntılı bir erotomani olmakla suçlandı. Peki, Masumiyet dizisiyle gündeme gelen erotomani ne demek?
2
Bazı aşklar hastalıklı bir hale gelip psikiyatrinin alanına dalıverirler. Erotomani (ki bir çeşit akıl hastalığıdır) en sık rastlananıdır. Erotomanide kişi karşısındaki kişinin hakikaten ona aşık olduğuna inanır. Bu bir obsesyondan, bir takıntıdan, aşırı değer verilmiş bir düşünceden öte bir şeydir. Bireyin yaşananlarla ilgili gerçeklik algısının bozulduğu bu tip platonik aşklar, “Erotomani” olarak bilinir.
3
Genelde daha üst sosyoekonomik düzeydeki bir erkeğe karşı bir kadının hissettiği imkansız aşktır. Gerçekle ilgisi kopmuş olan kişi bu aşkı hayalinde (hezeyanlarına) büyütür ve hatta bazen karşısındaki kişinin hayatını alt üst edebilir.
Takıntı nesnesi ayrıca hayali, ölmüş veya hastanın hiç tanışmadığı biri olabilir. Referans sanrıları yaygındır, çünkü erotomanik birey, genellikle gizli hayranlarından mesajlar gönderildiğini algılar, ancak araştırma ve geliştirme üzerine kanıtı yoktur. Genellikle, erotomaninin başlangıcı anidir ve seyri kroniktir.
4
EROTOMANİ BELİRTİLERİ
Erotomanik kişiler, birileri tarafından sevildikleri sanrısına aşırı inandıkları için bazen rahatsız edici davranışlarda bulunabilirler. Sorunlu davranışlar; ısrarla arama, mektup ve hediye gönderme, habersiz ev ziyaretleri yapma ve diğer ısrarlı takip davranışları gibi eylemleri içerir.Kendi algılarının gerçek olmadığını kabullenmez ve sorunların odak noktasını bulmak yerine karşılarındaki kişiyi suçlarlar.
5
EROTOMANİ NEDENLERİ
Erotomani, birincil akıl hastalığı veya başka bir psikiyatrik hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. İkincil erotomanide, erotomanik sanrılar, bipolar bozukluk veya şizofreni gibi diğer zihinsel bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Semptomlar ayrıca alkolizm ve antidepresan kullanımıyla da ortaya çıkabilir.
Psikiyatrik bozukluk öyküsü ile birinci derece akrabaların aile öyküsünün yaygın olması nedeniyle potansiyel bir genetik bileşen olabilir. Sigmund Freud, erotomaniyi, güçlü paranoya, inkar, yerinden edilme ve projeksiyon duygularına yol açabilecek eşcinsel dürtülerden korunmak için bir savunma mekanizması olarak açıklamıştır. Benzer şekilde, büyük bir kayıptan sonra şiddetli yalnızlık veya ego eksikliği ile baş etmenin bir yolu olarak açıklanmıştır. Erotomani aynı zamanda eşcinsellik veya narsisizmle ilgilenen doyumsuz dürtülerle de bağlantılı olabilir.
Bazı araştırmalar, artmış temporal lob asimetrisi ve zihinsel bozukluğu olmayanlara göre daha fazla yan ventrikül hacmi gibi erotomanili hastalarda meydana gelen beyin anormalliklerini göstermektedir.