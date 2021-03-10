Erotomani ne demek, belirtileri nedir? Masumiyet'te İlker'in avukatından Ela'ya erotoman suçlaması

Erotomani bir diğer adıyla “eros hastalığı” Masumiyet dizisiyle birlikte gündem oldu. Dizinin kötü adamı İlker'in avukatının Ela’yı takıntılı bir erotoman olarak suçladığı sahneler dikkat çekti. Bu sahne ardından erotomani terimi ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, erotoman ne demek? Erotomani belirtileri neler?
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1
Erotomani yaşayan kişi karşısındaki kişinin hakikaten ona aşık olduğuna inanır. Bu bir obsesyondan, bir takıntıdan, aşırı değer verilmiş bir düşünceden öte bir şeydir. Öyle ki karşıdaki kişinin hayatını kabusa çevirebilir. Bireyin yaşananlarla ilgili gerçeklik algısının bozulduğu bu tip platonik aşklar, “Erotomani” olarak bilinir ve sonuçta kişi kendi hayal alemine kapılarak durumu olduğundan farklı görmeye başlayabilir.
2
Erotomanik aşıklar, üst düzey yöneticilere veya kendilerinden üst gördükleri kişilere karşı yoğun duygular besleyebiliyorlar. Aşık oldukları kişinin, bu aşktan haberi olmasa da onların da kendilerine aşık olduğuna inanıyorlar. O kişi tarafından reddedilmeyi olumlu bir şey olarak görebiliyorlar.
3
HAYALİ BİRİ BİLE OLABİLİR
Erotomani Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından yayınlanan taksonomik ve tanı aracı olan Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre sanrısal bir bozukluğun alt tipi olarak listelenmiştir. Bu nispeten nadir görülen bir paranoid durumdur ve bir bireyin başka bir kişinin kendisine âşık olduğuna dair sanrılarıyla karakterize edilir. Bu bozukluk en çok utangaç, bağımlı ve cinsel açıdan deneyimsiz kadın hastalarda (sadece kadın değil) görülür. Sanrının amacı tipik olarak yüksek sosyal veya mali durum, evlilik veya ilgisizlik nedeniyle ulaşılamaz olan bir erkektir. Takıntı nesnesi ayrıca hayali, ölmüş veya hastanın hiç tanışmadığı biri olabilir. Referans sanrıları yaygındır, çünkü erotomanik birey, genellikle gizli hayranlarından mesajlar gönderildiğini algılar, ancak araştırma ve geliştirme üzerine kanıtı yoktur. Genellikle, erotomaninin başlangıcı anidir ve seyri kroniktir.
4
İKİ ŞEKLİ BULUNUYOR
Erotomaninin iki şekli vardır: birincil ve ikincil. Birincil erotomani genellikle de Clerambault sendromu ve Old Maid's Insanity olarak adlandırılır ve komorbidite olmaksızın tek başına mevcuttur, ani bir başlangıç ve kronik bir sonucu vardır. İkincil form, paranoid şizofreni gibi ruhsal bozukluklarla birlikte bulunur. Sıklıkla zulmedici sanrılar, halüsinasyonlar ve büyüklenmeci fikirleri içerir ve daha aşamalı bir başlangıca sahiptir. "Sabit" bir durumu olan hastalar, sürekli sanrılar ile daha ciddi şekilde hastalanır ve tedaviye daha az yanıt verir. Bu bireyler genellikle çekingen, bağımlı kadınlardır ve genellikle cinsel açıdan deneyimsizdir. Daha hafif, tekrarlayan bir durumu olanlarda sanrılar daha kısa sürelidir ve bozukluk yıllarca başkaları tarafından fark edilmeden var olabilir. Sorunlu davranışlar; arama, mektup ve hediye gönderme, habersiz ev ziyaretleri yapma ve diğer ısrarlı takip davranışları gibi eylemleri içerir.