Erol Uygun kimdir, neden yakalandı? Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltında!

EROL UYGUN KİMDİR? Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi daha önce olduğu gibi yine Instagram hesabından tehditler savurmuştu. Kardeşinin yine iftiraya uğradığını öne süren Uygun'un ağabeyi sert ifadeler kullanmıştı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası ‘@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."