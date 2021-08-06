Erol Uygun kimdir, neden yakalandı? Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltında!
Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası ağabeyi Erol Uygun ile ilgili son dakika gelişme yaşandı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan dolayı Erol Uygun "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan gözaltına alındı. Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, gözaltına alınıp, serbest bırakılan Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla gözaltına alınmıştı. Peki, Ümitcan Uygun'un ağabeyiErol Uygun kimdir? İşte, ayrıntılar.
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Ümitcan Uygun’un Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili adli süreci takip edilirken ağabeyi ile ilgili flaş gelişme geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, ağabey Erol Uygun'un gözaltına alındığını duyurdu. Erol Uygun'un gözaltı nedeninin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar olduğu açıklandı.
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EROL UYGUN KİMDİR?
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi daha önce olduğu gibi yine Instagram hesabından tehditler savurmuştu. Kardeşinin yine iftiraya uğradığını öne süren Uygun'un ağabeyi sert ifadeler kullanmıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası ‘@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."
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OLAYIN GEÇMİŞİ
Ankara’da yalnız yaşadığı evinde 3 Haziran’da intihar ettiği önü sürülen ve Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in (21) ölümünde, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun’un şüpheli olarak ifadesi alınmıştı. Daha önce Aleyna Çakır’a şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan Uygun, serbest bırakılmıştı.
Eylül ayında Uygun'un annesi Gülay Uygun bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.
Ümitcan Uygun'un, Sema Esen'in ölümünden sonraki süreçte bu kez 2 kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. Uygun, avukatının tutukluluğa itirazı üzerine yaklaşık 6 ay sonra 17 Temmuz'da Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla tahliye edildi. Uygun ve yanındaki kadınlardan Fadime Büşra G. hakkında, 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçundan iddianame düzenlendi.
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Ümitcan Uygun, tahliye olduktan 2 hafta sonra, 3 Ağustos'ta bu kez Esra Hankulu'nun Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alındı. Hankulu'nun, ölmeden önce Uygun ile birlikte olduğu, evde ayrıca Hankulu'nun arkadaşları Furkan G. (18) ve Dilan C.'nin de (20) bulunduğu belirlendi. Furkan G. ve Dilan C. de gözaltına alındı.