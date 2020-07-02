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Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 08:07,

Erol Özmandıracı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı

Oyuncu Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı, eski sevgilisi ve kızının annesi Merve Nur Başbuğ’un tehditlerine boyun eğmedi. Özmandıracı’nın ihbarı sonrası Başbuğ hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

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Geçtiğimiz yıl Aralık ayında oyuncu Naz Elmas'la nikah masasına oturan Erol Özmandıracı'ya kızının annesi Merve Nur Başbuğ'dan ağır suçlamalar gelmiş ve ikili mahkemelik olmuştu. Başbuğ, Özmandıracı'nın kızıyla ilgilenmediğini söylemiş ve ardından çocuğuyla kişisel ilişki kurması için mahkemeye başvuru yapmıştı. Özmandıracı ise "Beni çocuğumla tehdit ediyor" diyerek eski sevgilisinden şikayetçi olmuş, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Başbuğ'a karşı 3 aylık koruma kararı aldırmıştı.

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Günaydın'da yer alan habere göre; koruma kararı sonrası Başbuğ, çocuğunun babası Erol Özmandıracı'ya "Ellerimle gırtlağını keseceğim senin, sana bu hayatı zehir etmezsem ben Merve değilim, tüfekle gebertirim seni, haysiyetsiz şerefsiz" şeklinde mesaj attı.

3TEHDİT VE HAKARET SUÇU
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TEHDİT VE HAKARET SUÇU

Mesaj sonrası yeniden savcılığa başvuran Özmandıracı'nın ihbarı sonrası Başbuğ hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 4 yıla kadar hapsi istenen Başbuğ, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

4ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ AFFETMEDİ
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ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ AFFETMEDİ

SORUŞTURMA kapsamında ifadesine başvurulan Merve Nur Başbuğ, suçlamayı kabul etti. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Özmandıracı, çocuğunun annesini affetmedi.

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