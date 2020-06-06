Erol Özmandıracı: Beni çocuğumla tehdit ediyor

Merve Nur Başbuğ, çocuğunun babası Özmandıracı’ya kızıyla kişisel ilişki kurması için dava açmış, ardından işadamının şahsına yönelik ithamlarda bulunduğunu öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
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Erol Özmandıracı da bunun üzerine Merve Nur Başbuğ’dan korunmak için mahkemeye başvurdu.
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İşadamı, Merve Nur Başbuğ’un kendisini çocuğunu göstermemekle tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü.
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Mahkemeye sunduğu dilekçede Özmandıracı, “Başbuğ, evliliğimi kabullenememiştir. Öfke kontrolü ve alkol problemiyle sıklıkla sinir krizi geçirmektedir. Korunma kararı verilmesini talep ediyorum”dedi.
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Nafaka ödeyecek
Merve Nur Başbuğ’un Erol Özmandıracı’ya açtığı tedbir nafakası davasında da mahkeme Özmandıracı’nın aylık 2 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.