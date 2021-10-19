Erol Evgin askerde! Bu fotoğraf 47 yıl önce çekildi...

Erol Evgin, “Sevdiklerim” albümünün 8. klibini “Unutama Beni” şarkısına çekti.



Santçı şarkı için şunları söyledi:



“Yıl 1975. Sanatçı dostum Ertan Anapa ile Tuzla Piyade Okulu’nda yedek subay öğrenciyiz. Bir akşam okul komutanı general bizi odasına çağırdı, ‘Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Semih Sancar gelecek, sizin bir gece yapmanızı istiyoruz’ dedi. Sanatçı arkadaşlarımızdan Esmeray’ı davet ettik. Esmeray’ın hiçbir bedel talep etmeden o gece bizimle birlikte sahnede olmasını hiç unutamam. 47 yıl sonra şarkıyı kendi duygularımı katarak yorumladım. Unutamadığımız anılarımıza gelsin"