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HaberlerDünya HaberleriErmenistan’ın mezarlıkta hedef aldığı sivillerin cenazeleri, saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildi
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Hürriyet
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Dünya
Alparslan ÇINAR-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Can EROK/DHA
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 20:06 | 

Ermenistan’ın mezarlıkta hedef aldığı sivillerin cenazeleri, saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildi

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter kentindeki mezarlıkta cenaze törenine katılan sivillere saldırmasının ardından hayatını kaybeden Orucov Perviz Novruzoğlu (29) ve kayınpederi İskender Emirov, Terter’e bağlı Mamırlı köyünde toprağa verildi. Orucov'un ikiz çocukları ve eşinin tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağlarken, cenazelerin yeni bir saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildiği öğrenildi.

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