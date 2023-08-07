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ERKİN KORAY KİMDİR, kaç yaşında neden vefat etti? Erkin Koray'ın hastalığı neydi? İşte usta sanatçı Erkin Koray'ın hayatı, şarkıları ve biyografisi hakkında bilgiler...

Güncelleme Tarihi:

#Erkin Koray#Erkin Koray Hastalığı#Erkin Koray Sağlık Durumu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 21:40

Erkin Koray'ın ölüm haberi sonrası biyografisi ve hayatı gündeme geldi. Son dakika haberine göre Türk Rock Müziğin duayen ismi Erkin Koray hayatını kaybetti. Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan Koray akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunan ve birçok türküyü yeniden düzenleyen Erkin Koray, Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzında eserler vermiştir. Peki, Erkin Koray kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Erkin Koray'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler...

1/4ERKİN KORAY KİMDİR, kaç yaşında neden vefat etti Erkin Korayın hastalığı neydi İşte usta sanatçı Erkin Korayın hayatı, şarkıları ve biyografisi hakkında bilgiler...

Anadolu rock ve hard rock müziğinin usta ismi Erkin Koray hayatını kaybetti. Uzun zamandır Kanada'da yaşayan usta sanatçının akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi. Usta sanatçı Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunmuş, birçok türküyü yeniden düzenlemiş ve dinleyiciyle buluşturmuştu. 34. Altın Kelebek Ödülleri ve : 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'ni alan Koray, 1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirmiştir.

2/4ERKİN KORAYIN HASTALIĞI NEYDİ

ERKİN KORAY'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hastaneye kaldırılmıştı. Uzun zamandır Amerika'da yaşayan usta sanatçının akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.

Öte yandan 82 yaşındaki Erkin Koray’ın ölümünden saatler önce kızı Damla Koray bu bilgileri vermişti: “Babam, hastalığının son dönemine yaklaşmıştı. Daha fazla ağrı sızı çekmemesi için uyutuldu. Bu bir akciğer rahatsızlığı. Ben adını bile ilk defa duydum. Bulunmaz bir hastalığa yakalanmış olmasına şaşırdım diyemem. Kendisi her konuda olduğu gibi bu konuda da ekstrem bir insan olduğunu kanıtladı” ifadelerini kullanmıştı.

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3/4ERKİN KORAY KİMDİR

ERKİN KORAY KİMDİR?

Mustafa Erkin Koray 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde çok sayıda özgün eseri bulunmaktadır. Sanatçı, Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunmuş, birçok türküyü yeniden düzenlemiş ve dinleyiciyle buluşturmuştur.

Özgün çalışmaları, Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzında eserler vermiştir.

Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rock'a uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok çalışmaya imza atmıştır. 1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirmiştir.

4/4ERKİN KORAYIN ŞARKILARI

ERKİN KORAY'IN ŞARKILARI

1990 - 1993 yıllarında, genelde Öyle Bir Geçer, Arapsaçı, Fesupanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı vb. hitleri içeren bir toplama albüm serisi ve bir de Best Of piyasaya sürdü. 1990'da yayınladığı Tamam Artık albümünden sonra bir sessizlik ve plak şirketlerine küskünlük dönemine giren sanatçı, 1991'de Tek Başına Konser adlı konser kayıtlarından oluşan dışında albüm çalışmalarına ara verdi.1996 yılına kadar süren bu sessizlik, iddialı ve görece yüksek bütçeli Gün Ola Harman Ola albümü ile bozulmuştur. Büyük satış başarısı göstermeyen ancak eleştirmenlerce olumlu eleştiriler alan bu çalışmayı 1999 yılında yayımlanan yeni şarkılarının yanında eski şarkılarının da yeni düzenlerinin bulunduğu Devlerin Nefesi adlı son albümü takip etmiştir. Albümde kendisine bas gitarda Ahmet Güvenç ve davulda Alpay Şalt eşlik etti.

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#Erkin Koray#Erkin Koray Hastalığı#Erkin Koray Sağlık Durumu

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