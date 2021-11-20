Erken final yapacağı iddia edilmişti... Acun Ilıcalı'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Jürimi çok seviyorum
Acun Ilıcalı önceki gün Etiler’deki bir mekanda Emre Belözoğlu’yla buluştu. Çıkışta konuşan Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City’yi alma sürecinin henüz tamamlanmadığını söyledi: “Her şey olumlu gidiyor. Çok heyecanlı ve mutluyum. Hull City’yi bir Inter Milan, bir Manchester yapma hayalim var.”
Ilıcalı, bu yıl Hadise’nin yer almadığı “O Ses Türkiye”nin reytingler nedeniyle erken final yapacağı iddiasına da yanıt verdi: “Delinin biri kuyuya taş atıyor, bazıları da inanıyor. Ben jürimi çok seviyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. Hadise’yi de çok seviyorum, onunla ‘O Ses Türkiye Rap’te birlikte olacağız.” (Sayit DURMAZ)
İyi ki doğdun kalbim
Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin oğlu Fikret Ali, 2 yaşına girdi. Çift, oğullarına inşaat temalı bir doğum günü hazırladı. Kaya, bu özel güne dair fotoğrafları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Dikkat, Fiko 2 yaşına giriyor. İyi ki doğdun kalbim.”
Sahte hesabım yok!
ELÇİN Sangu, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. İbrahim Selim’in sorularını yanıtlayan oyuncu, şaşırtan bir açıklama yaptı: “Bizim sektörde sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. Onlar için ‘sektörden silinir inşallah’ diyorum. ‘Bu niye böyle paralar kazanıyor’ dediğim ünlüler de var. Ama hiç dobra değilim.” Sosyal medyada sahte bir hesabı olmadığını da söyleyen Sangu, Selim’in “Olmayacak birini stalk’larken yanlışlıkla like’layıp ardından like’ı geri çektin mi?” sorusuna ise “Ben genelde birini stalk’lamıyorum. Böyle sahte bir hesabım da yok. Zaten sayfamı da kendim yönetiyorum” yanıtını verdi
Mest-i Aşk geliyor
Türk-İran ortak yapımı “Mest-i Aşk” filminin ilk fragmanı yayınlandı. Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Halit Ergenç, Boran Kuzum ve Bensu Soral’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin başrollerini iki İranlı oyuncu Parsa Pirouzfar ve Shahab Husseini paylaşıyor. Parsa Piroufzar Mevlana Celaleddin Rumi’yi canlandırırken Shahab Husseini de Mevlana’nın can dostu Şems Tebrizi’ye hayat veriyor. Yapımcılığını Mehran Borumand’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Hassan Fathi oturuyor. “Mest-i Aşk”ın yakında vizyona girmesi bekleniyor.
Pera’nın aşı günü
Müjgan Ferhan Şensoy ve Cem Öğet çifti, 2.5 aylık kızları Pera’yla önceki gün Amerikan Hastanesi’nde görüntülendi. Şensoy, Pera’nın aşı günü olduğunu söyledi ve ekledi: “Yorgunluktan anneliği pek anlamamıştım. Bu ilk 40 günün bir kerameti varmış. 40 günden sonra kendime gelmeye başladım ve anneliği anladım. İkimiz de iyiyiz çok şükür.” (Behlül AYDIN)
Tektaşımı kendim aldım
Demet Şener, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. AVM’de dolaşan Şener, bir yandan uzun süre cep telefonuyla görüşme yaptı. Muhabirlerin kendisini görüntülediğini görünce konuşmasını sonlandıran Şener, “Yoldan geldim, İzmir’de defileye çıktım” dedi. Parmağındaki tektaş yüzüğü dikkat çeken Demet Şener, “Aman arkadaşlar, hep bunları soruyorsunuz. Kendim aldım” diye konuştu. (Deniz BOY)