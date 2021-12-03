Erkan Petekkaya'ya ne oldu, hastalığı ne? Erkan Petekkaya'nın son durumu

Erkan Petekkaya kimdir?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'de Elazığ'da doğdu. Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirdi. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Erkan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. Didem Petekkaya ile evli olan Erkan Petekkaya'nın bu evliliğinden biri oğlu var.