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Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 09:56 | 

Erkan Petekkaya'ya ne oldu, hastalığı ne? Erkan Petekkaya'nın son durumu

Oyuncu Erkan Petekkaya, sağlık sorunlarıyla gündemde. Akşam saatlerinde böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Erkan Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Peki, Erkan Petekkaya'ya ne oldu, hastalığı ne? Erkan Petekkaya'nın son durumu

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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, dün akşam saatlerinde böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin devam ettiği öğrenilen Petekkaya böbrekleri nedeniyle sorun yaşıyor.
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Daha önce de böbrek taşı tedavisi gören Petekkaya, ağrıları şiddetlenince ameliyat olmuştu.
3Erkan Petekkaya kimdir

Erkan Petekkaya kimdir?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'de Elazığ'da doğdu. Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirdi. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Erkan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. Didem Petekkaya ile evli olan Erkan Petekkaya'nın bu evliliğinden biri oğlu var.
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