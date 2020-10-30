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Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 15:49 | 

Erkan Petekkaya annesini uğurluyor

Erkan Petekkaya’nın uzun süredir Alzheimer tedavisi gören annesi Şerife Petekkaya dün hayatını kaybetti.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Bir süredir rahatsızlığı bulunan 69 yaşındaki Şerife Petekkaya, dün akşam saatlerinde vefat etti. Şerife Petekkaya, bugün Acarkent Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip, Beykoz’da toprağa verilecek.

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Cenaze namazı için Acarkent Camisi'ne gelen Erkan Petekkaya'yı yakın dostları yalnız bırakmadı.

3TÜM HAYATI DEĞİŞTİRMİŞTİ
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TÜM HAYATI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Erkan Petekkaya, Alzheimer’a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya’nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm yaşamını değiştirmişti.

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Oyuncu, anne ve babası için Altınoluk’tan 1.5 milyon liraya bir ev satın alıp onlar için iki de hasta bakıcı tutmuştu.

5BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
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BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ



Yaklaşık 3 yıldır İstanbul ve Balıkesir arasında mekik dokuyan Petekkaya, hafta içi eşi ve çocuğuyla ilgilenirken, hafta sonları ise soluğu annesiyle babasının yanında alıyordu.

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Erkan Petekkaya, geçtiğimiz yıl Altınoluk sahilinde annesiyle yürüyüş yaparken böyle görüntülenmişti.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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