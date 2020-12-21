Erkan Özerman: İlk başarıyı Kenan İmirzalıoğlu getirdi
Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy, Deniz Akkaya, Deniz Pulaş... Bugün ekranda, beyazperdede, podyumlarda tanıdığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz kim varsa onun eseri. Güzellik ve yakışıklılığı tescilleyen bir estetik noteri gibi. Fakat Erkan Özerman, 33 kez düzenlediği Best Model’den çok daha fazlası. İnanılmaz bir hayat: Liyakat madalyaları olan bir dans kralı. Ülkemizde show business’in, gece hayatının öncülerinden. En iyisi başa saralım, paşa dedesinden başlayalım.
◊ Paşa torunu olmanın nesi güzel: Tarih kitaplarında dedenizi okumak mı, sat sat bitmeyen antikalar mı? - Dokuz nesil ailesini bilen nadir insanlardan biriyim ama sat sat bitmeyen antikalarım hiç olmadı. Tabii ki tarih kitaplarından onların devlet yönetiminde ne kadar önemli görevler yaptıklarını bilmek çok güzel bir şey. Sultan Aziz’in Zaptiye Müşiri Pepe Mehmet Paşa’dan itibaren hepsinin çok önemli görevlerini okumak insana değişik bir gurur yaşatıyor.
◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı? - Anadolu Yakası. Kadıköy’de, Khalkedon topraklarında doğdum. O insanlar İstanbul’a Bizanslılardan önce gelmiş, bu toprakların ilk sahipleri.
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◊ 1938 doğumlusunuz. Hangisinin bitişini daha mutlu hatırlıyorsunuz: Katılmadığımız II. Dünya Savaşı mı, asker gönderdiğimiz Kore Savaşı mı? - II. Dünya Savaşı’nın bitişi... Evet, savaşa katılmadık ama babam yine de üç kez askere alındı. Savaş bittiğinde eve dönmesi ailemizin en mutlu olayıydı.
◊ Gençken hangisi size daha inanılmaz geliyordu: Bir gün insanoğlunun Ay’a ayak basacağı mı, Berlin Duvarı’nın yıkılacağı mı? - Bir gün, insanoğlunun Ay’a ayak basacağı inanılmaz geliyordu. Berlin Duvarı’nın şu veya bu şekilde er geç yıkılacağını zaten bekliyordum.
◊ Hangisine aidiyet duygunuz daha yüksek: Galatasaray Lisesi mi, Ankara Siyasal mı? - Pek tabii Galatasaray Lisesi... Her zaman Galatasaray Lisesi.
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◊ Paris 8 Devlet Üniversitesi’nde 40 yaşında sosyoloji doktorası yaptınız. Hava olsun diye mi, hep içinizde ukde miydi? - 62 yıllık meslek hayatımda hiçbir zaman hava olsun diye bir işe imza atmadım. Paris 8, sol bir üniversitedir. Doktora tezi olarak “sanatçının halk üzerindeki etkisi” konusunu seçtim. Model olarak aldığım kişiyse klasik müzik eğitimi almış bir opera sanatçısıydı. O devirde solcu diye sanatını icra etmekten men edilmişti. Yurtdışına çıkması yasaktı. Bu kişi halkının sazı olan bağlamayı çalarak halk müziğini, halk şairlerini gündeme getirerek bir ülkeye öncülük etmiş olan Ruhi Su idi.
◊ Hangisi daha gurur verici: Oscar de France ödülü mü, Fransa Devlet Liyakat Madalyası mı? - Fransa Devlet Liyakat Madalyası tabii ki gurur verici bir ödül. Resmi bir mektupla Fransa Cumhurbaşkanı Ekselans Jacques Chirac’ın bizzat beni seçmiş olduğunu yazması... “Chevalier de L’ordre National de Merite” için Fransız Sarayı’nda özel bir tören yaptılar. Paris’ten Hanedan Prensesi S.A.R. Anne de Bourbon de Sicilies geldi ve sağdıçlık yaptı.
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◊ Nasıl gece hayatı, organizasyon ve show business işine girdiniz: Hayatın cilvesi mi, kumaşınız mı böyleymiş? - Hayatımın birçok ağır cilvesi var. Gece hayatı, organizasyon işleri her zaman var olmuş, fakat modern show business’ın ilki olmak, o cesareti göstermek benim şartlarımda kolay olmadı. Ama açtığım yolda bu mesleğin bugün geldiği yere bakınca mutluluk duyuyorum.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Facebook-Twitter-telefon mu, robdöşambr-terlik-televizyon mu? - Robdöşambr-terlik...
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İSTANBUL DANS KRALIYDIM
◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz? Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün dansları yapabilmek mi? - İmkânım oldu ve seçtim, uzun yıllar dans ettim. Hatta bir yarışmada “İstanbul dans kralı” bile seçilmiştim.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Sophia Loren mi, Brigitte Bardot mu? - Sophia Loren... Kendisi ve eşi Carlo Ponti’yle zaten dostluk ve şahsi yakınlığım var. Çok güzel akşam yemeklerimiz olmuştur. Sophia’nın şapkalarının tasarımcısı Jean Barthet, İstanbul’da Best Model of the World Yarışması’nda eserlerini sunmuş, biz de ona “Ömür Boyu Başarı” ödülü vermiştik. Sophia, törenin en görkemli yerinde Los Angeles’tan telefonla bağlanarak bize çok güzel şeyler söylemişti. O zarafetini unutamam.
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◊ Peki Yeşilçam’dan? Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı? - Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit... Birini diğerine tercih etmem, dördünü bir olarak kabul ederim.
◊ Hayatınız bir film olsa kim yönetirdi: Ferzan Özpetek mi, Atıf Yılmaz mı? - Ferzan Özpetek’i beğeniyorum, çok güzel filmler yapıyor. Ama tercihim dostum, sevgili Atıf Yılmaz olurdu.
◊ Sezen mi, Ajda mı? - Ajda’yı da Sezen’i de ilk günlerinden tanıyorum. Önce Ajda, sonra Sezen hayatıma girdi. İkisinin de hatıralarımda çok güzel yerleri var.
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu? - Barış Manço Frankofon, Cem Karaca Anglosakson kültürden geldikleri için birbirinden farklı. Galatasaray Lisesi’nden Barış Manço daima tercihim. Ankara Radyosu’nda 8 sene ‘eğlence yayınları müdürlüğü’ yaptım. DJ olarak sanatçılarla içli dışlıydım. Hep destek verdiğim bir sanatçıydı.
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◊ Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi? - Cem Yılmaz takdir ettiğim bir sanatçı. Ama Ata Demirer “Eyyvah Eyvah” filmiyle bende öne çıktı.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi? - Dario Moreno’yu anlatan ve yakında piyasaya çıkacak “İzmirli Dario” kitabımda Orhan Veli’ye de yer verdim. Eşi olmayan bu dostluğa şaşıracak ve hayran kalacaksınız. Ama benim şair olarak tercihim daima Nâzım Hikmet’tir.
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EN GÜZELLER, EN YAKIŞIKLILAR
İlk büyük başarıyı Kenan İmirzalıoğlu getirdi
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı? - Fakir ve güzel olmak, zengin ve çirkin doğmaktan daha avantajlı.
◊ İnsan ırkını temsilen tek bir güzel seçilse: Kadın mı olurdu, erkek mi? - O bir erkek olurdu... Bu cevap sıkıntı yaratabilir ama ben inandığımı söylerim. İnsan ırkını erkeğin temsil ettiğini kabulleniyorum.
◊ Best Model yarışmasıyla sektöre kazandırdığınız hangi erkek hakkını daha iyi verdi: Kenan İmirzalıoğlu mu, Kıvanç Tatlıtuğ mu? - Best Model Yarışması’nda sektöre kazandırdığım erkek ve kadın model sayısı 147. Hepsi kıymetlimdir. Ama ilk büyük başarıyı bize Kenan İmirzalıoğlu getirdi.
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◊ Peki Best Model yarışmasıyla sektöre kazandırdığınız hangi kadın hakkını daha iyi verdi: Deniz Akkaya mı, Deniz Pulaş mı?
- Deniz Akkaya bugüne kadar seçilmiş kadın modeller içinde her zaman en ön sırada.
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ÖZEL MESELELER...
Aşka çok genç yaşta tövbe ettim
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar/yaz mı, sonbahar/kış mı? - Hayatımın ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemi bitti. Şimdi kışımı yaşıyorum. Anılarla dolu bir hayatın romantizmini giderayak kışta yaşamak kaderim oldu artık.
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◊ Kimselere âşık olamamak mı, her aşkın kötü bitmesi mi? - Kimselere âşık olmamayı çok genç yaşta öğrenmiştim. Tövbe etmiştim.
◊ Hangisini tercih edersiniz/edegeldiniz? Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı? - İnsan mutluluktan da ağlar, acıdan da... Önceden planlanan, hesaplanan bir şey değil ki. Ben samimi insanım, şayet içimden ağlamak geçiyorsa ağlarım. Artık eskiye nazaran da daha çabuk gözlerim doluyor.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı? - Nefret güzel bir his değil. Kayıtsızlık, ilgisizlik de yaşamı boşa harcamaktır. Bunların hepsinden uzak olmak lazım. Aşkın karşıtı daima yine aşktır.
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Günün doğuşunda umut vardır
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Geceleri saymazsam 41 yaşıma bastım. Binlerce insan tanıdım, hatırlayamadığım oluyor. Kimseyi kırmak istemem, bazı sorularla kim olduğunu anlamaya gayret ederim.
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◊ Misafir gittiğiniz bir yerde yemeği beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi? - II. Dünya Savaşı’nı yaşadığım için hiç yemek beğenmezlik yapmam. Tabakta yemek, sofrada ekmek parçası bırakmam. Bu bana ailemin verdiği bir terbiyedir. Çünkü biz ekmeği karneyle alıyorduk.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı? - Geceden planlayarak yatar uyurum, sabah o programı uygulamaya geçerim.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı? - Gündoğumu... Günün doğuşunda daima umut vardır.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi? - Hatır için daha güzel şeyler yesek olmaz mı?