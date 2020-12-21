Erkan Özerman: İlk başarıyı Kenan İmirzalıoğlu getirdi

◊ Paris 8 Devlet Üniversitesi’nde 40 yaşında sosyoloji doktorası yaptınız. Hava olsun diye mi, hep içinizde ukde miydi?

- 62 yıllık meslek hayatımda hiçbir zaman hava olsun diye bir işe imza atmadım. Paris 8, sol bir üniversitedir. Doktora tezi olarak “sanatçının halk üzerindeki etkisi” konusunu seçtim. Model olarak aldığım kişiyse klasik müzik eğitimi almış bir opera sanatçısıydı. O devirde solcu diye sanatını icra etmekten men edilmişti. Yurtdışına çıkması yasaktı. Bu kişi halkının sazı olan bağlamayı çalarak halk müziğini, halk şairlerini gündeme getirerek bir ülkeye öncülük etmiş olan Ruhi Su idi.



◊ Hangisi daha gurur verici: Oscar de France ödülü mü, Fransa Devlet Liyakat Madalyası mı?

- Fransa Devlet Liyakat Madalyası tabii ki gurur verici bir ödül. Resmi bir mektupla Fransa Cumhurbaşkanı Ekselans Jacques Chirac’ın bizzat beni seçmiş olduğunu yazması... “Chevalier de L’ordre National de Merite” için Fransız Sarayı’nda özel bir tören yaptılar. Paris’ten Hanedan Prensesi S.A.R. Anne de Bourbon de Sicilies geldi ve sağdıçlık yaptı.