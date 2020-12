Erkan Özerman: İlk başarıyı Kenan İmirzalıoğlu getirdi

İSTANBUL DANS KRALIYDIM ◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz? Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün dansları yapabilmek mi?

- İmkânım oldu ve seçtim, uzun yıllar dans ettim. Hatta bir yarışmada “İstanbul dans kralı” bile seçilmiştim.



◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Sophia Loren mi, Brigitte Bardot mu?

- Sophia Loren... Kendisi ve eşi Carlo Ponti’yle zaten dostluk ve şahsi yakınlığım var. Çok güzel akşam yemeklerimiz olmuştur. Sophia’nın şapkalarının tasarımcısı Jean Barthet, İstanbul’da Best Model of the World Yarışması’nda eserlerini sunmuş, biz de ona “Ömür Boyu Başarı” ödülü vermiştik. Sophia, törenin en görkemli yerinde Los Angeles’tan telefonla bağlanarak bize çok güzel şeyler söylemişti. O zarafetini unutamam.