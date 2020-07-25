Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan oğulları Marsel ile ilk poz

Çiftin ilk bebekleri Marsel, geçtiğimiz hafta dünyaya geldi.
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Çiçeği burnunda anne-baba oğulları ile birlikte doğum fotoğrafçısı Ceren Selçuk'a poz verdi.
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Cansu Tosun, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
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Erkan Kolçak Köstendil, duygularını "Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim.Başta bilgisi ve sevgisiyle herşeyi gözümüz kapalı emanet ettiğimiz doktorumuz Yusuf Olgaç'a bizi 7/24 yalnız bırakmayan ve sürece hazırlayan ebe Hayriye'ye, sporla beni bile doğurtabilecek olan Özlem İncesu Güveli'ye, bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline teşekkürlerimi sunarım Allah'a şükür! Canına kurban Cansu❤️ Hoşgeldin oğlum..." mesajıyla dile getirmişti.