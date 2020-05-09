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Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 08:00,

Erkan Kolçak Köstendil: Ev kadınlığı çok zormuş

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, YouTube’da katıldığı programda ev işi yapmaktan çok yorulduğunu anlattı: “Ev kadınlığının ne denli önemli bir meslek olduğunu anladım. Evi temizlemek çok yorucu.”

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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OYUNCU Erkan Kolçak Köstendil, YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Köstendil karantina dönemini nasıl geçirdiğini anlattı...

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“Benim için sıkıntılı bir süreç oldu. Ev kadınlığının ne denli büyük ve zor bir meslek olduğunu öğrendim. Hiç bitmeyen bir iş var. Mutfak önlüğüm, elektrikli süpürgem ve çamaşır sepetimle elimden gelen her şeyi yaptım. Evi temizlemek çok yorucuydu.”

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Kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun’un yakın zamanda bir erkek bebeği dünyaya getireceğini söyleyen Köstendil, “Bebek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çocuğa bir şeyler öğretmek üzerine kurulu düzenimiz” dedi.

4Animasyon dalında ödül
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Animasyon dalında ödül

Oyuncu, 4 kısa film çektiğini de dile getirdi: “İlk iki kısa filmimiz bitti; Su ve Suma. ‘Suma’ dünya genelinde 18 ödül aldı. ‘Su’ bizi daha mutlu etti. Çok enteresan ki yarışmaların animasyon dallarında yarıştı, Hindistan ve Türkiye’de ödül aldı. Ama yapım animasyon değildi. Filmi stop motion tekniğiyle çektik.”

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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