Erkan Kolçak Köstendil: Ev kadınlığı çok zormuş

“Benim için sıkıntılı bir süreç oldu. Ev kadınlığının ne denli büyük ve zor bir meslek olduğunu öğrendim. Hiç bitmeyen bir iş var. Mutfak önlüğüm, elektrikli süpürgem ve çamaşır sepetimle elimden gelen her şeyi yaptım. Evi temizlemek çok yorucuydu.”