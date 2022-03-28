Erkan Kaledibi kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte Erkan Kaledibi’nin oynadığı diziler

Erkan Kaledibi'nin kaç yaşında olduğu ve oynadığı diziler araştırılıyor. 32 yaşında olan Erkan Kaledibi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yer alan evinde ölü olarak bulundu. Tiyatro oyuncusu ve dizilerde rol alan Erkan Kaledibi'nin oynadığı diziler arasında Diriliş Ertuğrul, Yasak Elma, Vatanım Sensin gibi diziler yer alıyor.