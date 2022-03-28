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Erkan Kaledibi kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte Erkan Kaledibi’nin oynadığı diziler

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Erkan Kaledibi ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. Tiyatro oyuncusu ve dizilerde rol alan Erkan Kaledibi ölü bulundu. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Erkan Kaledibi'nin oynadığı diziler ve neden öldüğü merak ediliyor. Peki, Erkan Kaledibi kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

1/3Erkan Kaledibi kimdir, kaç yaşında, neden öldü İşte Erkan Kaledibi’nin oynadığı diziler

Erkan Kaledibi'nin kaç yaşında olduğu ve oynadığı diziler araştırılıyor. 32 yaşında olan Erkan Kaledibi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yer alan evinde ölü olarak bulundu. Tiyatro oyuncusu ve dizilerde rol alan Erkan Kaledibi'nin oynadığı diziler arasında Diriliş Ertuğrul, Yasak Elma, Vatanım Sensin gibi diziler yer alıyor.

2/3ERKAN KALEDİBİ KİMDİR

ERKAN KALEDİBİ KİMDİR?

32 yaşında hayatını kaybeden Erkan Kaledibi’nin oynadığı diziler arasında Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kut’ül Amare, Dip, Kırgın Çiçekler ve Yaska Elma da bulunuyor. Ünlü isim ayrıca Kalp Atışı, Vatanım Sensin, Fazilet Hanım ve Kızları dizilerinde de rol aldı.

3/3ERKAN KALEDİBİ NEDEN ÖLDÜ

ERKAN KALEDİBİ NEDEN ÖLDÜ?

Evde inceleme yapan ekipler, doğal gaz bağlı ocağın açık olduğunu belirledi. Erkan Kaledibi'nin, eşinin olay sırasında ailesinin yanına misafirliğe gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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