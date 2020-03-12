Sosyal medya hesabÄ±ndan bu fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan BengÃ¼, duygusal bir yazÄ± kaleme aldÄ±; 'Bir yÄ±l Ã¶nce bu saatler... KavuÅŸtuÄŸumuz ve kalbimizin seninle dolup taÅŸtÄ±ÄŸÄ± o muhteÅŸem anlar... Ä°yi ki doÄŸdun kÄ±zÄ±m...Ä°yi ki bizim kÄ±zÄ±mÄ±z oldun...Son nefesimize kadar hep yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z ve seni hep Ã§ok seveceÄŸiz'