'Erkan bebeÄŸi görünce aÄŸladÄ±' Marsel suda doÄŸmuÅŸ!
Kimi bebeklerinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± milyon dolarlara sattÄ±, kimi ise bu anÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirip gururla sergiledi... Ä°ÅŸte magazin basÄ±nÄ±nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ bebekleri ve kamerayla ilk tanÄ±ÅŸma anlarÄ±...
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14 Temmuzâ€™da oÄŸlu Marselâ€™i dÃ¼nyaya getiren Cansu Tosunâ€™un suda doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. EÅŸi Erkan KolÃ§ak KÃ¶stendil ile doÄŸum havuzuna giren Cansu Tosunâ€™un o anlarÄ±nÄ± doktoru Yusuf OlgaÃ§ Instagramâ€™da paylaÅŸtÄ±.
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Cansu Tosun oÄŸlu Marselâ€™i 14 Temmuzâ€™da dÃ¼nyaya getirmiÅŸti. Doktoru Yusuf OlgaÃ§â€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla doÄŸumun suda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
"DoÄŸum iÃ§in Hollandaâ€™yÄ± seÃ§miÅŸlerdi. SalgÄ±n, sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatÄ±nca kavuÅŸma anÄ± iÃ§in yeni plan yaptÄ±lar. Bizi 41 hafta bekleten Marsel havuzda da gelmek bilmedi. Erkan, Marselâ€™i gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ an, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± akÄ±ttÄ±. HiÃ§ rol yapmadÄ±. Filmlerinde mutluluk gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kmesi gerekirse bu anÄ± hatÄ±rlamasÄ± yeterli."
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HAYATA DAÄ°R Ä°LK POZ...
Kimi bebeklerinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± milyon dolarlara sattÄ±, kimi ise bu anÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirip gururla sergiledi... Ä°ÅŸte magazin basÄ±nÄ±nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ bebekleri ve kamerayla ilk tanÄ±ÅŸma anlarÄ±...
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Eski manken Ebru ÅžancÄ± anne oldu. ÅžancÄ± bu fotoÄŸrafÄ±, 'en guÌˆzel doÄŸum guÌˆnuÌˆ hediyesi hoÅŸ geldin oÄŸlum' notuyla paylaÅŸtÄ±.
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Futbolcu Alpaslan Ã–ztÃ¼rk ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren Ebru ÅžancÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde bir erkek bebek dÃ¼nyaya getirdi.
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KÃ¼rÅŸad FÄ±rat adÄ±nÄ± verdikleri bebeklerine kavuÅŸan Ã§ift yaÅŸadÄ±klarÄ± heyecanÄ± sosyal medyadan 'en guÌˆzel doÄŸum guÌˆnuÌˆ hediyesi hoÅŸ geldin oÄŸlum' mesajÄ±yla paylaÅŸtÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§iftin iki kÄ±zÄ± var.
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Sefarad grubunun solisti Sami Levi, ikinci kez baba oldu. Bebekleri Darya'ya kavuÅŸan Ã§ift sosyal medya hesaplarÄ±ndan ilk pozu paylaÅŸtÄ±.
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ÅžarkÄ±cÄ± Sami Levi ve eÅŸi Demet ÅžaÅŸmaz Levi ikinci kez bebek heyecanÄ± yaÅŸadÄ±. BugÃ¼n bebeklerini kucaÄŸÄ±na alan Ã§ift 'Darya bebeÄŸimiz geldi hoÅŸgeldi' notuyla bu fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±.
KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren fotoÄŸrafa Ã§ok sayÄ±da da yorum yapÄ±ldÄ±.
Sosyal medya hesabÄ±ndan bu fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan BengÃ¼, duygusal bir yazÄ± kaleme aldÄ±; 'Bir yÄ±l Ã¶nce bu saatler... KavuÅŸtuÄŸumuz ve kalbimizin seninle dolup taÅŸtÄ±ÄŸÄ± o muhteÅŸem anlar... Ä°yi ki doÄŸdun kÄ±zÄ±m...Ä°yi ki bizim kÄ±zÄ±mÄ±z oldun...Son nefesimize kadar hep yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z ve seni hep Ã§ok seveceÄŸiz'
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Salih Bademci ve oyuncu eÅŸi Ä°mer Ã–zgÃ¼n 2015 yÄ±lÄ±nda nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu. Ã‡iftin bebekleri Ä°klim dÃ¼nyaya geldi.
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GÃ¼zel haberi sosyal medyadan duyuran Ä°mer Ã–zgÃ¼n, "Geldi ve tam kalbimin orta yerine yerleÅŸti... Ä°klim" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede binlerce beÄŸeni alan fotoÄŸrafa 'tebrik' yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.
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Saadet IÅŸÄ±l Aksoy ile Pamir KÄ±ranerâ€™in kÄ±zlarÄ± Marisa GÃ¼lcan 22 Åžubatâ€™ta ABD, Californiaâ€™da dÃ¼nyaya gelmiÅŸti. Corona VirÃ¼s nedeniyle kedisini ev hapsine alan oyuncu, kÄ±zÄ±nÄ±n ilk karesini Ã¶nceki gÃ¼n paylaÅŸtÄ±.
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1 aylÄ±k Marisaâ€™nÄ±n annesine bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n dikkat Ã§ektiÄŸi bu fotoÄŸraf kÄ±sa sÃ¼rede binlerce beÄŸeni aldÄ±. Saadet IÅŸÄ±k Aksoy bu pozun altÄ±na â€˜TÃ¼m ihtiyacÄ±mÄ±z olan ÅŸey sevgi. Ve biraz da tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±, el temizleyici, bebek bezi ve Ä±slak mendilâ€™ yazdÄ±.
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ÃœnlÃ¼ oyuncu ikinci kez anne oldu ve mutluluÄŸunu bÃ¶yle paylaÅŸtÄ±.Ä°lk evliliÄŸini boÅŸanmayla sona erdiren Jenna Dewan mutluluÄŸu yeni aÅŸkÄ±nda buldu. GÃ¼zel oyuncu ÅŸimdi de ikinci kez anne olmanÄ±n sevincini yaÅŸÄ±yor.Â
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Dewan ile sevgilisi Steve Kazee'nin bebekleri dÃ¼nyaya geldi. Dewan, Callum Michael Rebel Kazee adÄ±nÄ± verdikleri oÄŸlunun doÄŸumunu Instagram sayfasÄ±ndan duyurdu. Jenna Dewan bebeÄŸiyle doÄŸumhanede Ã§ekilen pozunu "DÃ¼nyaya hoÅŸgeldin kÃ¼Ã§Ã¼k melek" notuyla duyurdu.Jenna Dewan, Step Up filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktÃ¶r Channing Tatum ile 2009 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaevine girmiÅŸti. Ã‡ift, 2018 yÄ±lÄ±nda boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Dewan bu evlilikten de Everly adÄ±nda bir kÄ±z annesi oldu.
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Nisan 2018'de Emir TavukÃ§uoÄŸlu ile evlenen sunucu Simge FÄ±stÄ±koÄŸlu pazartesi gÃ¼nÃ¼ ikinci Ã§ocuÄŸunu kucaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸ, Ã§ift bebeklerine 'Ä°mge' adÄ±nÄ± vermiÅŸti.
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GÃ¼zel sunucu bugÃ¼n duygularÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. KÄ±zÄ±na ait fotoÄŸraflarÄ± Instagram sayfasÄ±nda yayÄ±nlayan FÄ±stÄ±koÄŸlu altÄ±na, 'cennetten emanetimiz bir iken iki oldu, biz iki iken dÃ¶rt olduk. Tebrik eden, dualarÄ±nÄ±, iyi dileklerini paylaÅŸan herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz. Allah dileyen herkese bu sevinci nasip etsin, yeryÃ¼zÃ¼nÃ¼n melekleri bebekleri de korusun ' mesajÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼.
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Simge FÄ±stÄ±koÄŸlu'nun paylaÅŸÄ±mÄ± kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.
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Set arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ve Ozan Ã‡obanoÄŸlu 2018 yÄ±lÄ±nda nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu. Arka Sokaklar dizisinden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ oyuncu Ozan Ã‡obanoÄŸlu ve bir dÃ¶nem TÃ¼rkiye'nin lezzetlerini tanÄ±tan bir program ile adÄ±ndan Ã§okÃ§a sÃ¶z ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde ikizlerine kavuÅŸmuÅŸtu.
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ALLAH GÃœZELLÄ°KLER NASÄ°P ETSÄ°N
Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'Ä± Ã§Ä±kÄ±nca sosyal medya hesabÄ±ndan bu fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸarak "Bizim 40â€™Ä±mÄ±z Ã§Ä±ktÄ±.Allah herkesin evladÄ±yla beraber benim yavrularÄ±ma da gÃ¼zellikler nasip etsin" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.
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BrezilyalÄ± model Ana Beatriz Barros, ikinci bebeÄŸini de dÃ¼nyaya getirdi. 37 yaÅŸÄ±ndaki model, yeni bebeÄŸi ve eÅŸi Karim El Chiaty ile Ã§ekilen pozunu sosyal medya safyasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Barros paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Ä°ki numaramÄ±z geldi. Alexander Omar El Chiaty, 4 kilo 330 gram, 52 cm. "20-02-2020'de doÄŸdu. Unutulmaz an" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±.
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Barros'u ilk kutlayan ise hem meslektaÅŸÄ± hem de vatandaÅŸÄ± Adriana Lima oldu. Lima "Tebrikler anne" notuyla arkadaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±. Barros ile yarÄ± MÄ±sÄ±rlÄ± yarÄ± Yunan iÅŸ adamÄ± Karin El Chiaty, 2016 yÄ±lÄ±nda Mykonos adasÄ±nda evlenmiÅŸti. Ã‡iftin, Karem Hamed adÄ±nda 2 yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu daha bulunuyor.
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MÃ¼zisyen Ã§ift GÃ¶khan Tepe ile Aylin Ã–zer'in ilk Ã§ocuklarÄ± Denizhan, geÃ§tiÄŸimiz hafta doÄŸmuÅŸtu... Denizhan'dan ilk fotoÄŸraf geldi!
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GÃ¶khan Tepe aile fotoÄŸrafÄ±nÄ± "HoÅŸgeldin canÄ±mÄ±z oÄŸlumuz Denizhan... Seni bize emanet edene ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun! Allah tÃ¼m evlatlarÄ±mÄ±zÄ± korusun. SaÄŸlÄ±kla mutlulukla gÃ¼zel yÄ±llarÄ±mÄ±z olsun..." notu ile paylaÅŸtÄ±.
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Ã‡aÄŸla Åžikel-Emre AltuÄŸ
Ã‡aÄŸla Åžikel ve Emre AltuÄŸ, ikinci bebekleri Uzay Tuncerâ€™le ilk fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ektirdi.Kuzey adlÄ± bir oÄŸullarÄ± daha bulunan Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, minik bebekleriyle birlikte ÅžengÃ¼l PallÄ±â€™nÄ±n objektifine poz verdi.
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Arzum Onan
ÃœnlÃ¼ manken Arzum Onan ve aktÃ¶r eÅŸi Mehmet AslantuÄŸ'un oÄŸullarÄ± Can 2000 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.
ÃœnlÃ¼ oyuncu AÃ§elya Akkoyun ile eÅŸi Enis Cergel'in, Alya Deniz ismini verdikleri kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldi.
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AÃ§elya Akoyun mutluluÄŸunu "Ä°ÅŸte ÅŸimdi doÄŸdum" sÃ¶zleriyle dile getirdi.
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Buket DereoÄŸlu
Tiyatrocu Ã§ift Buket DereoÄŸlu ile Ã–zgÃ¼r Ã–zgÃ¼lgÃ¼nâ€™Ã¼n ilk bebekleri Can, Amerikan; Hastanesiâ€™nde dÃ¼nyaya geldi.
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BurÃ§in Orhon
BurÃ§in Orhon-SÃ¼heyl Uygur Ã§iftinin kÄ±zlarÄ± AyÅŸe, Amerikan Hastanesi'nde dÃ¼nyaya geldi. SÃ¼heyl ikinci kez baba olurken, BurÃ§in ise 3. kez anne olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±.
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Ebru CÃ¼ndÃ¼beyoÄŸlu
Dizi oyuncusu Ebru CÃ¼ndÃ¼beyoÄŸlu, kÄ±zÄ± Duru'yu 2006 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya getirdi.
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GÃ¼lben Ergen
Her yaptÄ±ÄŸÄ± olay olan sanatÃ§Ä± GÃ¼lben Ergen, ilk Ã§ocuÄŸu Atlas'Ä± 2007 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya getirdi. Ergen, oÄŸluyla birlikte ilk pozunu ÅžengÃ¼l PallÄ±'ya verdi.
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GÃ¼lÅŸah AlkoÃ§lar
TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± ismi HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit'in kÄ±zÄ± GÃ¼lÅŸah AlkoÃ§lar, NesliÅŸah adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir kÄ±z bebek dÃ¼nyaya getirdi. DoÄŸumdan sonra bebeÄŸi kucaÄŸÄ±nda poz veren GÃ¼lÅŸah, "Mutlaka yaÅŸanmasÄ± gereken bir mutluluk" diyerek duygularÄ±nÄ± dile getirdi.
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Åžebnem Ã–zinal, doÄŸumdan hemen sonra kÄ±zÄ± AyÅŸe ile objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.
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AyÅŸeâ€™nin, babasÄ± ÅŸefik Ã–ztekâ€™in neredeyse kopyasÄ± olduÄŸu da bu Ã§ekimde ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
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HÃ¼lya AvÅŸar
SanatÃ§Ä± HÃ¼lya AvÅŸar, Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu ile olan evliliÄŸinden Zehra isminde bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya getirdi.
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AvÅŸar kÄ±zÄ±, doÄŸumdan sonra evinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile gazetecilerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.
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Ä°clal AydÄ±n
Ä°clal AydÄ±n'Ä±n Kemal BaÅŸbuÄŸ ile olan evliliÄŸinden bir kÄ±zÄ± oldu. Taksim Alman Hastanesi'nde sezaryenle doÄŸum yapan AydÄ±n, 2 kilo 950 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±na Zeynep Lal ismini verdi.
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JÃ¼lide AteÅŸ
Spiker JÃ¼lide AteÅŸ ve Emre Ä°skeÃ§eli Ã§iftinin oÄŸullarÄ± Amerika'da dÃ¼nyaya geldi. Ã‡ift Ã§ocuklarÄ±na Ali adÄ±nÄ± verdi.
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Meltem DoÄŸanay
1986 TÃ¼rkiye GÃ¼zeli Meltem DoÄŸanay, 2002 yÄ±lÄ±nda ikinci kez anne oldu.GÃ¼ven Hastanesi'nde Prof. Dr. Sevim DinÃ§er Cengiz tarafÄ±ndan tedavi edilen ve sezaryenle doÄŸum yapan Meltem DoÄŸanay ile eÅŸi Turan YÃ¼ceer kÄ±zlarÄ±na Melike Su ismini koydular.
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Pelin KÃ¶rmÃ¼kÃ§Ã¼
Pelin KÃ¶rmÃ¼kÃ§Ã¼ ve Rafi Moreno Ã§iftinin bebekleri, Amerikan Hastanesi'nde dÃ¼nyaya geldi. Sezaryen doÄŸum ile 2 kilo 950 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ve 49 santim boyunda dÃ¼nyaya gelen bebeÄŸe, Selin ismi verildi.
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PÄ±nar AltuÄŸ
PÄ±nar AltuÄŸ-YaÄŸmur Atacan Ã§iftinin kÄ±zlarÄ± Su, Metropolitan Florence Nightingale Hastanesiâ€™nde dÃ¼nyaya geldi.
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PÄ±nar Aylin
PÄ±nar Aylin , Amerikan Hastanesi nde sezaryenle bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya getirdi. EÅŸi Mert TokatlÄ±oÄŸlu ve PÄ±nar Aylin kÄ±zlarÄ±na Maya adÄ±nÄ± verdiler.
Esenyurt Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼rbÃ¼z Ã‡apan'Ä±n kardeÅŸi Ã‡etin Ã‡apan'la evli olan EliÃ§e, ve saÄŸlÄ±klÄ± bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya getirdi. Ã‡ift kÄ±zlarÄ±na Helin ismini verdi.
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Sema ÅžimÅŸek
PodyumlarÄ±n gÃ¶zde Ã§iftlerinden Burak HakkÄ± ve Sema ÅžimÅŸek'in RÃ¼zgar adÄ±nda bir oÄŸullarÄ± var.
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TÃ¼rkan Åžoray
YeÅŸilÃ§am'Ä±n Sultan'I TÃ¼rkan Åžoray'Ä±n Cihan Ãœnal ile olan evliliÄŸinden bir kÄ±zÄ± dÃ¼nyaya geldi. Anne - kÄ±z birlikte ilk fotoÄŸrafÄ± YaÄŸmur, henÃ¼z bir aylÄ±kken Ã§ekildi.
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Umut AkyÃ¼rek
Sanat MÃ¼ziÄŸinin gÃ¼Ã§lÃ¼ yorumcularÄ±ndan Umut AkyÃ¼rek'in Oktay ErtuÄŸrul ile olan evliliÄŸinden bir kÄ±zÄ± oldu. Ã‡ift ilk pozlarÄ±nÄ±, kÄ±zlarÄ±na melek kanatlarÄ± takarak verdi.
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YeÅŸim SalkÄ±m
SanatÃ§Ä± YeÅŸim SalkÄ±m, Mustafa Ä°mre'den olan kÄ±zÄ± Gizem ile birlikte.
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Yonca Cevher
Binbir Gece Dizisi'nin FÃ¼sun'u Yonca Cevher Ã–zden in 3. 5 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda bir oÄŸlu oldu. Cevher, oÄŸlumu kucaÄŸÄ±ma aldÄ±ÄŸÄ±m an Ã¶lÃ¼mden korkmaya baÅŸlayÄ±m diyerek mutluluÄŸunu dile getirdi...
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Ä°nci TÃ¼rkay
Ahmet EroÄŸlu ile evli olan tiyatro sanatÃ§Ä±sÄ± Ä°nci TÃ¼rkay, 2005 yÄ±lÄ±nda bir erkek Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya getirdi.
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Anne olmanÄ±n yaÅŸanabilecek en gÃ¼zel mutluluk olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã§ift, bebeklerine Ali ismini koydu.
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Åžebnem Sunar
EkranlarÄ±n deneyimli spikerlerinden Åžebnem Sunar KÃ¼Ã§Ã¼k, kÄ±zÄ± ile birlikte...