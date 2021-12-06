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HaberlerGündem HaberleriErinç Sağkan kimdir, kaç yaşında? Yeni TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın biyografisi
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Haber Giriş: 06 Aralık 2021 - 08:51 | 

Erinç Sağkan kimdir, kaç yaşında? Yeni TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın biyografisi

Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu. Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) yeni başkanı Erinç Sağkan, oy sayımının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sağkan, mesleğinin ve meslektaşlarının sorunlarının çözümü noktasında çalışacaklarını belirtti. Peki, Erinç Sağkan kimdir? Yeni TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın biyografisi...

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Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, TTB'nin yeni başkanı seçildi. Seçim sonucunun açıklamasının ardından Erinç Sağkan'ı destekleyen avukatlar büyük sevinç yaşarken; kamuoyu yeni başkanın kariyerini merak ediyor. İşte Erinç Sağkan'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler...
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Erinç Sağkan 1978 Ankara doğumlu. Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. 1999 yılında da mezun oldu.

Erinç Sağkan, mesleğinin erken yıllarında CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Merkezi’ne yazıldı, CMK zorunlu müdafiliği yapmaya başladı. Aynı zamanda Baro’nun CMK Kurulu’na üye oldu.
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Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı yaptı.
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