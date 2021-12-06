Erinç Sağkan kimdir, kaç yaşında? Yeni TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın biyografisi

Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı yaptı.