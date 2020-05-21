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Sağlık
Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 17:10,

Eriğin faydaları saymakla bitmiyor! Yeşil erik faydaları zararları neler ve kaç kalori?

Yaz aylarının vazgeçilmezi erik faydaları ile de gündemde yer alıyor. Her ne kadar tadı ile ön plana çıksa da faydaları ile de çok konuşulan erik, uzmanlar tarafından da tüketilmesi tavsiye edilen doğal ürünler arasında yer alıyor. Bağışıklığı güçlendiren, hazımsızlığı gideren, kansızlığa iyi gelen erik, pek çok faydası ile de gündemde yer alıyor. Peki, eriğin faydaları nelerdir ve 1 erik kaç kaloridir? İşte, o konuda bazı bilgiler

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100 gram tüketilmesi halinde sadece 46 kalori aldıran erik, kilo aldırmayan ancak kilo vermeye de yardımcı olan meyvedir. Ekşi olması nedeniyle damaklarda hoş bir lezzet oluşturan erik, faydaları ile de çok konuşuluyor. Peki, yeşil eriğin faydaları nelerdir? İşte, uzman diyetisyenlerin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ve ve eriğin faydaları hakkında detaylar

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Yazın en lezzetli habercisi yeşil erik artık sofralarda hızla yerini almaya başladı. Kişiye özel dengeli ve yeterli bir beslenme programına erik ekleyerek kilo verme sürecinizi hızlandırabilir ve sindirim sisteminizi destekleyebilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, eriğin faydaları hakkında bilgi verdi…

3Yeşil erik C vitamini, çözünebilir lif, potasyum, A vitamini ve fosfor yönünden zengin bir besindir. En sevilen meyvelerden yeşil eriğin faydaları şu şekilde sıralanabilir:
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Yeşil erik C vitamini, çözünebilir lif, potasyum, A vitamini ve fosfor yönünden zengin bir besindir. En sevilen meyvelerden yeşil eriğin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

•Yeşil erik organik asit içeriği yüksek olan bir meyvedir. Tüm bu organik asitler vücudun alkali tutulmasına yardımcıdır.

•Sitrik asit vücuttaki laktik asidi etkisiz hale getirebilir, bu sayede yorgunluğu önler.

•Yoğurt, ayran, peynir gibi süt ürünleri ile tüketilmesi halinde kalsiyum emilimini artırır, diş ve kemik sağlığını destekler.

•Yumurta, et, balık, hindi gibi protein ağırlıklı besinlerle birlikte tüketildiğinde bu besinlerin asit etkisini azaltır ve nötralizasyonu destekler. Bu sayede metabolizma da destekleneceğinden kilo verme süreçlerini olumlu etkiler.

•Uygun bir kalsiyum/fosfor oranına sahiptir. Üstelik kalsiyum emilimini artıran maddeler de içerdiği için; çocuk ve yaşlı beslenmesinde yer alması gereken örnek bir besindir.

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•Çözünebilir lif açısından zengin bir besindir. Bu sayede hem sindirimi kolaylaştırır hem de kabızlık problemini önlemeye ve çözmeye yardımcıdır.

•Düzenli kütür kütür yeşil erik yemek diş etlerini güçlendirir.

•Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

•Demir emilimini artırır ve kansızlığı önler. Özellikle kırmızı et ve yumurta tüketimi sonrasında meyve olarak erik tercih edilerek demir biyoyararlılığı artırılabilir.

•Anti-aging etkisi vardır, yaşlanmayı önler ve cildi yeniler. İçerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesi hızlandırırlar. Bu sayede kilo verme süreçlerini destekler ve daha sıkı bir vücut için yardımcıdır.

•Kan şekeri düzenlenmesine yardımcıdır ve muz, kivi, incir gibi kan şekerini hızla yükseltmez. Bu sayede kilo vermeyi destekler. Ara öğünler için ideal bir meyvedir.

5Yeşil erik kabızlığı giderir
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Yeşil erik kabızlığı giderir

Sağlıklı çalışan sindirim sisteminin belirtisi günde bir veya iki kez büyük tuvalete çıkmaktır. Ancak, kabızlık yaşayanlar için bu hayal gibi görünür. Oysaki, günde bir avuç yeşil erik yiyerek kabızlığın üstesinden gelebilirsiniz.Yeşil erik sindirilebilir lif açısından zengin olduğundan, mide gazı, kabızlık ve gaz problemini önler.

6Yeşil erik sarkmaları önler
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Yeşil erik sarkmaları önler

Diyet yapmayı erteleyenlerin en büyük korkularından biri, kilo verdiklerinde deride sarkma olacağıdır. Oysaki yeşil erik gibi C vitamini açısından zengin ve bağ dokusunu güçlendiren meyvelerle beslenmek hem sarkmaları önler hem de cildin genç kalmasını sağlar. Yeşil eriğin faydalarından biri de sağlıklı beslenme eşliğinde günde bir avuç yeşil erik yiyerek sarkmaların üstesinden gelebilirsiniz.

7Yeşil erik kilo verdirir
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Yeşil erik kilo verdirir

Açlık ve tokluk hissinin belirlenmesinde en büyük etkenlerden biri kan şekeridir. Eğer, kan şekeri dengede olursa sağlıklı insanlar gibi acıkır veya doyduğunuzu hissedersiniz. Bunu sağlamanın en garantili yollarından biri de kan şekerini dengeleyen yeşil erik gibi besinler tüketmektir. Yeşil erik, bu özelliğiyle kilo verdirir ve ara öğünler için çok ideal bir meyvedir. 1 kase yeşil erik ortalama 50 kaloridir.

8Yeşil erik kansızlığı giderir
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Yeşil erik kansızlığı giderir

Kansızlık, demir eksikliği gibi hastalıklar başta yorgunluk ve şişmanlık olmak üzere saç dökülmesi, hamile kalamama gibi ciddi sorunlara yol açar. Yeşil eriğin faydaları arasında demir ve kalsiyum içermesi vardır. Sağlıklı beslenme eşliğinde günde bir avuç yeşil erik yiyerek kansızlığın üstesinden gelebilirsiniz.

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