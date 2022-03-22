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Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sanatçı Erhan Yazıcıoğlu 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı!

#Erhan Yazıcıoğlu#Erhan Yazıcıoğlu Kimdir#Erhan Yazıcıoğlu Dizileri

Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, Londra Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Oynadığı kısa film ödüle layık görülen Erhan Yazıcıoğlu'nun hayatı sevenleri tarafından merak konusu oldu. Peki, Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte usta sanatçı Erhan Yazıcıoğlu hakkında bilgiler...

1/3Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli Sanatçı Erhan Yazıcıoğlu En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı

Londra Uluslararası Film Festivali'nde, Erhan Yazıcıoğlu'nun oynadığı kısa Film 'Mr. Nonexistent' (Tahir Bey) iki ödül birden aldı. Festivalde, Bora Severcan "En İyi Senaryo" ve Erhan Yazıcıoğlu "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü aldı. Ülkemizi gururlandıran usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu hakkında bilgiler bu ödülle birlikte yeniden merak konusu oldu. Peki, Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Erhan Yazıcıoğlu'nun yer aldığı projeler...

2/3ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve sunucu Erhan Yazıcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Muhsin Yazıcıoğlu’nun tüm karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları’na figüran olarak girdi. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi.

Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri dönmüştür. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır. Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır. Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak ise repertuara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını eklemiştir. 1 Aralık 2015 tarihinde görevinden istifa etti. Erhan Yazıcıoğlu, genç isimlerin ağırlıklı olduğu Çatı Katı Aşk dizisinde Asaf Bey karakterine hayat verdi.

3/3ERHAN YAZICIOĞLU DİZİLERİ

ERHAN YAZICIOĞLU DİZİLERİ

Vişne Bahçesi (Tiyatro oyunu) - 2022

Çatı Katı Aşk - 2020

Kafalar Karışık - 2018

Karadayı - 2012

Kayıp - 2007

Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006 Adnan Arsev

Şemsi Paşa Pasajı - 2000

Palavra Aşklar - 1995

Mavi Mavi - 1985 Ruşen

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#Erhan Yazıcıoğlu#Erhan Yazıcıoğlu Kimdir#Erhan Yazıcıoğlu Dizileri