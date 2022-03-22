Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sanatçı Erhan Yazıcıoğlu 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı!

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve sunucu Erhan Yazıcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Muhsin Yazıcıoğlu’nun tüm karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları’na figüran olarak girdi. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi.



Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri dönmüştür. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır. Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır. Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak ise repertuara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını eklemiştir. 1 Aralık 2015 tarihinde görevinden istifa etti. Erhan Yazıcıoğlu, genç isimlerin ağırlıklı olduğu Çatı Katı Aşk dizisinde Asaf Bey karakterine hayat verdi.