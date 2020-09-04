Erhan Yazıcıoğlu kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Erhan Yazıcıoğlu’nun biyografisi
Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, yer aldığı projelerin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da gündeme geliyor.Uzun yıllar boyunca tiyatro sahnesinin tozunu yutan Erhan Yazıcıoğlu, kariyeri boyunca birçok dizi ve sinemada da yer aldı. Peki, Erhan Yazıcıoğlu kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? İşte Erhan Yazıcıoğlu’nun biyografisi...
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Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve sunucu Erhan Yazıcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Muhsin Yazıcıoğlu’nun tüm karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları’na figüran olarak girdi. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi.
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Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri dönmüştür. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır. Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır. Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak ise repertuara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını eklemiştir. 1 Aralık 2015 tarihinde görevinden istifa etti. Erhan Yazıcıoğlu, genç isimlerin ağırlıklı olduğu Çatı Katı Aşk dizisinde Asaf Bey karakterine hayat veriyor.
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ERHAN YAZICIOĞLU DİZİLERİ
Çatı Katı Aşk - 2020Kafalar Karışık - 2018Karadayı - 2012Kayıp - 2007Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006 Adnan ArsevŞemsi Paşa Pasajı - 2000Palavra Aşklar - 1995Mavi Mavi - 1985 Ruşen