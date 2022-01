Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimdir? İşte yeni Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın biyografisi

Daha sonra ABD’de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business’tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK’daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi.İsviçre’de yer alan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye’yi temsil etti. CFA (Certified Financial Analyst) ve FRM (Financial Risk Manager) sertifikaları sahibi olup Eylül 2017’den Aralık 2019’a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmüştür. 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 28 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı olarak görevlendirildi.