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Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimdir? İşte yeni Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın biyografisi

#Erhan Çetinkaya#Erhan Çetinkaya Kimdir#Erhan Çetinkaya Nereli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya atandı. Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine getirilen Erhan Çetinkaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcılığını sürdürüyordu. Peki, Erhan Çetinkaya kimdir, nereli? İşte yeni Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın biyografisi

1/3Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimdir İşte yeni Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkayanın biyografisi

1981 yılında Malatya’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. 2004‑2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri’nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı.

2/3Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimdir İşte yeni Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkayanın biyografisi

2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda göreve başlayan Çetinkaya, 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı.

3/3Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimdir İşte yeni Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkayanın biyografisi

Daha sonra ABD’de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business’tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK’daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi.İsviçre’de yer alan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye’yi temsil etti. CFA (Certified Financial Analyst) ve FRM (Financial Risk Manager) sertifikaları sahibi olup Eylül 2017’den Aralık 2019’a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmüştür. 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 28 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı olarak görevlendirildi.

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