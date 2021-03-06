Erhan Çelik’e 8 yıla kadar hapis istemi

ŞARKICI Gülben Ergen ile haber spikeri Erhan Çelik, 5 yıl önce Küçükçekmece Aile Mahkemesi’nde ‘anlaşmalı’ olarak boşandı. Ancak taraflar boşanma davasının sona ermesine rağmen birbirlerinden karşılıklı olarak çeşitli suçlardan mahkemelik oldu.
Ergen’in avukatı Altın Mimir, 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Çelik hakkında Aile Mahkemesi’nde şikâyetçi oldu. Şikâyet dilekçesinde, Çelik’in tedbir dosyasındaki sanatçıyla avukatı arasında gerçekleşen haberleşme içeriklerini delil olarak sunduğu ve bu içerikleri basına servis ettiği iddia edildi.
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8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Ergen ile avukatının şikayeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, Çelik’in ‘kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı. İddianamede, haber spikerinin üzerine atılı suçları işlediği yapılan tüm hazırlık soruşturması kapsamında anlaşıldığı ve yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği ifade edildi. (Özge EĞRİKAR)
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ERHAN ÇELİK 2 YIL ÖNCE 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
MAHKEMEDE YAŞANANLAR ŞARKICI Gülben Ergen'in oturduğu siteye giderek otomobilini çizdiği belirtilen eski eşi Erhan Çelik, 'mala zarar vermek' suçundan 60 bin TL adli para cezasına, 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 60 bin TL'yi 20 eşit taksitte ödemesine karar verilen Erhan Çelik'in hapis cezasını ise mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.
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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN SONRA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Gülben Ergen, 23 Eylül 2017'de oturduğu sitenin otoparkına park ettiği otomobilinin çizikler içinde olduğunu belirterek şikayetçi olmuştu. Polis tarafından alınan güvenlik kamera görüntülerinde Gülben Ergen'in otomobilini siteye izinsiz giren eski eşi gazeteci Erhan Çelik'in çizdiği belirtilmişti. Gülben Ergen avukatı Emek Emre aracılığıyla şikayetçi oldu. Erhan Çelik ise Gülben Ergen'in aracının yanında 10 saniye kadar kaldığını ve silecek ile camın arasına bir kartpostal bıraktığını ileri sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Erhan Çelik hakkında mala zarar vermek ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında dava açmıştı. Otomobili çizme davasında bugün mahkeme tarafların son savunmalarını dinleyerek kararını verdi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve sanık Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar katıldı.
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900 GÜN ADLİ PARA CEZASI
Mala zarar vermek suçundan Erhan Çelik'e 900 gün adli para cezası veren mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 750 güne düşürdü. Ekonomik durumu ve diğer şahsi hallerini göz önünde bulunduran mahkeme Çelik'in günlüğü 80 TL'den 60 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Adli para cezasını birer ay ara ile 20 eşit taksitte yatırmasına karar veren mahkeme taksitlerin birisi süresinde ödenmediği takdirde kalan ayların taksitlerinin tamamının bir defada sanıktan alınacağı ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarını yaptı. 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI Gece vakti konut dokunulmazlığı eyleminden ise 2 yıl hapis cezası veren mahkeme iyi hal indirimine giderek cezayı bir yıl 8 aya düşürdü. Mahkeme cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirerek Çelik'in beş yıl süresince denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.