Erhan Çelik’e 8 yıla kadar hapis istemi

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN SONRA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU Gülben Ergen, 23 Eylül 2017'de oturduğu sitenin otoparkına park ettiği otomobilinin çizikler içinde olduğunu belirterek şikayetçi olmuştu.

Polis tarafından alınan güvenlik kamera görüntülerinde Gülben Ergen'in otomobilini siteye izinsiz giren eski eşi gazeteci Erhan Çelik'in çizdiği belirtilmişti. Gülben Ergen avukatı Emek Emre aracılığıyla şikayetçi oldu.

Erhan Çelik ise Gülben Ergen'in aracının yanında 10 saniye kadar kaldığını ve silecek ile camın arasına bir kartpostal bıraktığını ileri sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Erhan Çelik hakkında mala zarar vermek ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında dava açmıştı. Otomobili çizme davasında bugün mahkeme tarafların son savunmalarını dinleyerek kararını verdi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve sanık Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar katıldı.