Eren Bülbül kimdir? 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi doğum gününde vizyona girdi...

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olan Eren Bülbül 1 Ocak 2002'de dünyaya geldi. Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulundaki eğitimini tamamladıktan sonra Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesine devam etti. Baba Hasan Bülbül 2016 yılında vefat edince bahçe işlerinde çalıştı ve ailesinin geçimine katkı sağladı. 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan çatışmada yaralanan Eren, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.