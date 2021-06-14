Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta? NATO Zirvesi'nde önemli toplantı!

ERDOĞAN-BİDEN NE KONUŞACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Atatürk Havalimanı'ndan hareketi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Zirve kapsamında ABD Başkanı Biden ile de bir araya gelecek olan Erdoğan, masadaki konular ve görüşme ile ilgili de "24 Nisan bizler için maalesef bizler için çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı beklemezdik, bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil"ifadelerini kullandı.



F-35'ler konusunda da açıklama yapan Erdoğan, "Savunma sanayine yönelik masa üstünde kalan konular var. En önemlisi F-35 konusudur. Türkiye ahdini yerine getirdiği halde sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır. 5 tane F-35 verilmiştir, daha sonra da bu F-35'lere el koymak suretiyle bunlar gönderilmemiştir" şeklinde konuştu.



