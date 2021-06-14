Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta? NATO Zirvesi'nde önemli toplantı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde liderlerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok liderle bir araya gelecek. Bu gelişme sonrası en çok merak edilen Erdoğan-Biden görüşmesi oldu. Peki, Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta?
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Erdoğan-Biden görüşmesi, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra iki liderin baş başa bir araya geldiği ilk görüşme olacak. Zirve kapsamında ABD Başkanı Biden ile de bir araya gelecek olan Erdoğan'ın ABD Başkanı ile F35 konusu ve diğer gündemdeki meseleleri konuşması bekleniyor. İşte, Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında son gelişmeler...
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NATO zirvesinin 14 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00 itibariyle başlaması bekleniyor. Toplantının akabinde Erdoğan Biden görüşmesinin gerçekleşmesi öngörülüyor.
Beyaz Saray güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede, ikilinin Suriye ve Libya'yı da ele alacağını açıkladı.
İki liderin saat kaçta görüşeceği ise henüz bilinmiyor.
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ERDOĞAN-BİDEN NE KONUŞACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Atatürk Havalimanı'ndan hareketi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Zirve kapsamında ABD Başkanı Biden ile de bir araya gelecek olan Erdoğan, masadaki konular ve görüşme ile ilgili de "24 Nisan bizler için maalesef bizler için çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı beklemezdik, bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil"ifadelerini kullandı.
F-35'ler konusunda da açıklama yapan Erdoğan, "Savunma sanayine yönelik masa üstünde kalan konular var. En önemlisi F-35 konusudur. Türkiye ahdini yerine getirdiği halde sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır. 5 tane F-35 verilmiştir, daha sonra da bu F-35'lere el koymak suretiyle bunlar gönderilmemiştir" şeklinde konuştu.