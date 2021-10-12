Erden Timur kimdir, serveti ne kadar? NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında bilgiler
NEF Yönetim Kurulu BaşkanıErden Timur, Galatasaray'a destek vermeye devam ediyor. Emre Akbaba transferine sponsor olan ve Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarının sevgisini kazanan Erden Timur’un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Erden Timur kimdir? NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında bilgiler
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Verdiği desteklerle Galatasaray taraftarlarının sevgisini kazanan Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin’de doğdu. Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade ve Yusuf Kenan adında 2 çocuğu var. Galatasaray'a verdiği önemli desteklerle dikkat çeken Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe ciddi maddi destek sağladı.
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2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun olan Erden Timur, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Daha sonra London School of Economics’te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması üzerine Türkiye’ye dönüş yaparak inşaat sektörüne girdi ve 2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı.
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Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 100. insanıdır.