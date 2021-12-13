Erdal Özyağcılar kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin konuğu Erdal Özyağcılar dizileri ve tiyatro oyunları
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2 bu hafta ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar'ı konuk ediyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Çok Güzel Hareketler'in konuğu Erdal Özyağcılar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Erdal Özyağcılar'ın dizileri ve tiyatro oyunları...
Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 birbirinden değerli konuklarıyle ekran başındakilere keyifli saatler yaşatmaya devam ediyor.
ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?
Erdal Özyağcılar 4 Ağustos 1948'de İznik'de doğmuştur. Tiyatro, sinema, dizi film oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Erdal Özyağcılar, Bursa Erkek Lisesinden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfından ayrılıp İstanbul Belediye Konservatuarına girdi. Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nun kadrolarında yer aldı.[2] Güzin Özyağcılar ve Haşmet Zeybek, Ertuğ Koruyan ile birlikte Gazete Tiyatrosu'nu kurdu. 1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerde, Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi TV dizilerinde ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1986 yılında 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 1975'te girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1972'de evlendiği Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar ile 2010 yılında “Karadağlar” dizisinde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra 50'nin üzerinde sinema ve televizyon dizisinde rol aldı ve 60'ın üzerinde filmde seslendirme yaptı. Hâlen oyunculuğa devam etmektedir.
ERDAL ÖZYAĞCILAR TİYATRO OYUNLARI
Kral (Eugène Ionesco) Tiyatro Martı - 2018-2020
Hoşgeldin Boyacı (Donald Churchill) Tiyatro Martı - 2014
Maviydi Bisikletim (Dinçer Sümer) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Aç Sınıfın Laneti (Sam Shepard) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988
Beş Para Etmez Oyun (Bertolt Brecht) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979
Zengin Mutfağı (Vasıf Öngören) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1978
Yolcu (Nâzım Hikmet) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1976
Montserrat (Emmanuel Roblès) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1975
Hoşgeldin Boyacı (Donald Churchill) Tiyatro Martı - 2014
Maviydi Bisikletim (Dinçer Sümer) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Aç Sınıfın Laneti (Sam Shepard) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988
Beş Para Etmez Oyun (Bertolt Brecht) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979
Zengin Mutfağı (Vasıf Öngören) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1978
Yolcu (Nâzım Hikmet) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1976
Montserrat (Emmanuel Roblès) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1975
ERDAL ÖZYAĞCILAR DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Yasak Elma - 2020-2021, Hasan Ali Kuyucu (TV dizisi)
Müstakbel Damat - 2020 (Yönetmen: İlker Ayrık)
Şampiyon - 2019-2020, Yaman Günaltay (TV dizisi)
Mucize 2: Aşk - 2019, Bahattin (Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül)
Aile Arasında - 2017, Haşmet Kurt (Yönetmen: Ozan Açıktan)
No 309 - 2017, Yıldırım Yenilmez (TV dizisi)
Gülümse Yeter - 2016-2017, Hasan Efendi (TV dizisi)
Sevdaluk - 2013, Ali İhsan (TV dizisi)
2 Yaka Bir İsmail - 2012, İsmail (TV dizisi) (Yönetmen: Kemal Uzun)
Karadağlar - 2010-2011, Halit Karadağ (TV dizisi)
Elveda Rumeli - 2007-2009, Sütçü Ramiz (TV dizisi)
Altın Kafes - 2004 (TV dizisi)
Yabancı Damat - 2004-2007, Kahraman Baklavacıoğlu (TV dizisi)
Esir Şehrin İnsanları - 2003, Arif (TV dizisi)
Ah Yaşamak Var Ya - 2002 (TV dizisi)
Abdülhamit Düşerken - 2002, İsmail Kemal (Yönetmen: Ziya Öztan)
Mihriban - 2002, Necmi (TV dizisi) (Yönetmen: Yalçın Yelence)
Beşik Kertmesi - 2002, Aydede / Ayhan dede (TV dizisi)
Karakolda Ayna Var - 2000, Eşref (TV dizisi) (Yönetmen: Kudret Sabancı)
Delikanlı - 2000 (Yönetmen: Taner Akvardar, Orhan Oğuz)[7]
Şehnaz Tango - 1996, Tango Muhsin (TV dizisi)
Sevda Kondu - 1996, Yakut (TV dizisi) (Yönetmen: Türkân Derya, Filiz Kaynak)
Bizimkiler - 1989-1997, Şükrü (TV dizisi)
Perihan Abla (TV dizisi)[8]
Yarın Cumartesi - 1988, Tarık (Yönetmen: Bilge Olgaç)
Gömlek - 1988, Şemsettin Ağa (Yönetmen: Bilge Olgaç)
Bir Kırık Bebek - 1987, Remzi (Yönetmen: Nisan Akman)
Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç - 1987 (Yönetmen: Şerif Gören)
On Kadın - 1987, Mahmut (Yönetmen: Şerif Gören)
Sis - 1987, Muhtar (Yönetmen: Faruk Turgut)[9]
Adem İle Havva - 1987 (Yönetmen: Şerif Gören)
Beyoğlu'nun Arka Sokakları - 1986 (Yönetmen: Şerif Gören)
Hastahane - 1986 (Yönetmen: Kamil Renklidere)[10]
Ya Ya Ya Şa Şa Şa - 1986, Şevket (Yönetmen: Ümit Efekan)
Kocamın Nişanlısı - 1986, Uyuz Ömer (Yönetmen: Semih Evin)
Züğürt Ağa - 1985, Kekeç Salman (Yönetmen: Nesli Çölgeçen)
Yılanların Öcü - 1985, Hac'eli/Hacı Ali (Yönetmen: Şerif Gören)
Aşık Oldum - 1985, Macit (Yönetmen: Ertem Eğilmez)
Namuslu - 1984, Mustafa (Yönetmen: Ertem Eğilmez)
Postacı - 1984, Latif (Yönetmen: Memduh Ün)
Şabaniye - 1984, Şehmuz (Yönetmen: Kartal Tibet)
Seni Seviyorum - 1983 (Yönetmen: Atıf Yılmaz)
Talihli Amele - 1980, Duvarcı ustası (Yönetmen: Atıf Yılmaz)
Hayatım Roman - 1979 (TV dizisi) (Yönetmen: Naci Çelik Berksoy)
Kibar Feyzo - 1978, Zülfo (Yönetmen: Atıf Yılmaz)
Sultan - 1978, Çarli Cevat (Yönetmen: Kartal Tibet)
Çöpçüler Kralı - 1977, Hacer'in abisi (Yönetmen: Zeki Ökten)
Seyahatname - 1977, Anlatıcı (TV dizisi) (Yönetmen: Atıf Yılmaz)
Balatlı Arif - 1967 (Yönetmen: Atıf Yılmaz)
Çantada Keklik (Yönetmen: Semih Evin)[11]
Asayiş Berkemal - 1967 (Kısa film) (Yönetmen: Ahmet Soner)[12]
Ah Güzel İstanbul - 1966, Cengiz (Yönetmen: Atıf Yılmaz)
Ölüm Tarlası - 1966, Aziz (Yönetmen: Atıf Yılmaz)
Müstakbel Damat - 2020 (Yönetmen: İlker Ayrık)
Şampiyon - 2019-2020, Yaman Günaltay (TV dizisi)
Mucize 2: Aşk - 2019, Bahattin (Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül)
Aile Arasında - 2017, Haşmet Kurt (Yönetmen: Ozan Açıktan)
No 309 - 2017, Yıldırım Yenilmez (TV dizisi)
Gülümse Yeter - 2016-2017, Hasan Efendi (TV dizisi)
Sevdaluk - 2013, Ali İhsan (TV dizisi)
2 Yaka Bir İsmail - 2012, İsmail (TV dizisi) (Yönetmen: Kemal Uzun)
Karadağlar - 2010-2011, Halit Karadağ (TV dizisi)
Elveda Rumeli - 2007-2009, Sütçü Ramiz (TV dizisi)
Altın Kafes - 2004 (TV dizisi)
Yabancı Damat - 2004-2007, Kahraman Baklavacıoğlu (TV dizisi)
Esir Şehrin İnsanları - 2003, Arif (TV dizisi)
Ah Yaşamak Var Ya - 2002 (TV dizisi)
Abdülhamit Düşerken - 2002, İsmail Kemal (Yönetmen: Ziya Öztan)
Mihriban - 2002, Necmi (TV dizisi) (Yönetmen: Yalçın Yelence)
Beşik Kertmesi - 2002, Aydede / Ayhan dede (TV dizisi)
Karakolda Ayna Var - 2000, Eşref (TV dizisi) (Yönetmen: Kudret Sabancı)
Delikanlı - 2000 (Yönetmen: Taner Akvardar, Orhan Oğuz)[7]
Şehnaz Tango - 1996, Tango Muhsin (TV dizisi)
Sevda Kondu - 1996, Yakut (TV dizisi) (Yönetmen: Türkân Derya, Filiz Kaynak)
Bizimkiler - 1989-1997, Şükrü (TV dizisi)
Perihan Abla (TV dizisi)[8]
Yarın Cumartesi - 1988, Tarık (Yönetmen: Bilge Olgaç)
Gömlek - 1988, Şemsettin Ağa (Yönetmen: Bilge Olgaç)
Bir Kırık Bebek - 1987, Remzi (Yönetmen: Nisan Akman)
Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç - 1987 (Yönetmen: Şerif Gören)
On Kadın - 1987, Mahmut (Yönetmen: Şerif Gören)
Sis - 1987, Muhtar (Yönetmen: Faruk Turgut)[9]
Adem İle Havva - 1987 (Yönetmen: Şerif Gören)
Beyoğlu'nun Arka Sokakları - 1986 (Yönetmen: Şerif Gören)
Hastahane - 1986 (Yönetmen: Kamil Renklidere)[10]
Ya Ya Ya Şa Şa Şa - 1986, Şevket (Yönetmen: Ümit Efekan)
Kocamın Nişanlısı - 1986, Uyuz Ömer (Yönetmen: Semih Evin)
Züğürt Ağa - 1985, Kekeç Salman (Yönetmen: Nesli Çölgeçen)
Yılanların Öcü - 1985, Hac'eli/Hacı Ali (Yönetmen: Şerif Gören)
Aşık Oldum - 1985, Macit (Yönetmen: Ertem Eğilmez)
Namuslu - 1984, Mustafa (Yönetmen: Ertem Eğilmez)
Postacı - 1984, Latif (Yönetmen: Memduh Ün)
Şabaniye - 1984, Şehmuz (Yönetmen: Kartal Tibet)
Seni Seviyorum - 1983 (Yönetmen: Atıf Yılmaz)
Talihli Amele - 1980, Duvarcı ustası (Yönetmen: Atıf Yılmaz)
Hayatım Roman - 1979 (TV dizisi) (Yönetmen: Naci Çelik Berksoy)
Kibar Feyzo - 1978, Zülfo (Yönetmen: Atıf Yılmaz)
Sultan - 1978, Çarli Cevat (Yönetmen: Kartal Tibet)
Çöpçüler Kralı - 1977, Hacer'in abisi (Yönetmen: Zeki Ökten)
Seyahatname - 1977, Anlatıcı (TV dizisi) (Yönetmen: Atıf Yılmaz)
Balatlı Arif - 1967 (Yönetmen: Atıf Yılmaz)
Çantada Keklik (Yönetmen: Semih Evin)[11]
Asayiş Berkemal - 1967 (Kısa film) (Yönetmen: Ahmet Soner)[12]
Ah Güzel İstanbul - 1966, Cengiz (Yönetmen: Atıf Yılmaz)
Ölüm Tarlası - 1966, Aziz (Yönetmen: Atıf Yılmaz)