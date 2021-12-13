Erdal Özyağcılar kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin konuğu Erdal Özyağcılar dizileri ve tiyatro oyunları

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Erdal Özyağcılar 4 Ağustos 1948'de İznik'de doğmuştur. Tiyatro, sinema, dizi film oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Erdal Özyağcılar, Bursa Erkek Lisesinden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfından ayrılıp İstanbul Belediye Konservatuarına girdi. Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nun kadrolarında yer aldı.[2] Güzin Özyağcılar ve Haşmet Zeybek, Ertuğ Koruyan ile birlikte Gazete Tiyatrosu'nu kurdu. 1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerde, Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi TV dizilerinde ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1986 yılında 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 1975'te girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1972'de evlendiği Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar ile 2010 yılında “Karadağlar” dizisinde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra 50'nin üzerinde sinema ve televizyon dizisinde rol aldı ve 60'ın üzerinde filmde seslendirme yaptı. Hâlen oyunculuğa devam etmektedir.