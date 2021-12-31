Erdal Erzincan kimdir, nereli? İşte Erdal Erzincan'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler

1996 yılında Köln'de Cumhurbaşkanı Roman Herzog'un desteğiyle Arif Sağ ve Erol Parlak ile birlikte; Betin Güneş yönetimindeki Köln Filarmoni Orkestrasıyla bir konser verdi. Bu konserin repertuvarı da; "Concerto for Baglama" adı altında albüm olarak piyasaya çıktı. 2000 yılında kendisi gibi sanatçı ve eğitimci olan Mercan Erzincan ile evlendi.



2004 yılının ilk yarısında Viyana'da; Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in desteğiyle Wiener Konzerthaus'ta, Russell McGregor yönetimindeki Ambassade Senfoni Orkestrası'yla birlikte bir konser verdi. Bu konserde birçok Anadolu ve klasik batı müziği eserini Ambassade Senfoni Orkestrası'yla birlikte çaldı.



2004 yılı sonbaharında İranlı Kemança sanatçısı Kayhan Kalhor'la birlikte konserler verdi ve The Wind adlı enstrümantal bir albüm hazırladı.



Yirmi yılı aşkın bir süredir, kendi adını taşıyan müzik kursunda bilgi ve birikimlerini öğrencileriyle paylaşmaya devam etmektedir. Öğrencilerinden oluşan 25 kişilik "Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası" ile yurtiçi ve yurtışında çeşitli konserler verdi, 2013 yılında ise Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası adlı bir albüm yayımladı.



2009 yılında Arif Sağ ile birlikte hazırladığı 2 ciltlik "Bağlama Metodu", 2019 yılında ise kendi bestelerinden oluşan "Bağlama İçin Besteler" adlı kitabı yayımlandı.



Kendisi gibi sanatçı olan Mercan Erzincan ile evli olup bir çocuk babasıdır.