Erciyes'te 3 gün 3 gece eğlence... Ünlüler akın etti

Geçen hafta sonu Erciyes’te düzenlenen Yapı Kredi Winter Escape, cemiyet ve magazin dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi. 3 gün boyunca kış sporlarını deneyimleyen misafirler ayrıca Ezgi Yelen, Deniz Sipahi, Tolga Akyıldız, Jabbar, Hey Douglas, Tai The Percussionist ve Aytek Dorken’in müzik performansları eşliğinde eğlendi. Bengü’nün de konser verdiği festivale katılanlar arasında ünlü isimler de vardı.