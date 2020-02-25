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Haber Giriş: 25 Şubat 2020 - 07:44, /

Erciyes'te 3 gün 3 gece eğlence... Ünlüler akın etti

Yapı Kredi Winter Escape, ünlü isimleri Erciyes’te buluşturdu. Festivale katılanlar 3 gün 3 gece boyunca karın, konserlerin ve renkli partilerin keyfini çıkardı.

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1

Geçen hafta sonu Erciyes’te düzenlenen Yapı Kredi Winter Escape, cemiyet ve magazin dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi. 3 gün boyunca kış sporlarını deneyimleyen misafirler ayrıca Ezgi Yelen, Deniz Sipahi, Tolga Akyıldız, Jabbar, Hey Douglas, Tai The Percussionist ve Aytek Dorken’in müzik performansları eşliğinde eğlendi. Bengü’nün de konser verdiği festivale katılanlar arasında ünlü isimler de vardı.

2

Etkinliğe katılanlar arasında bir süredir aşk yaşayan Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç da vardı.

3

BERRAK TÜZÜNATAÇ

4

LAL DENİZLİ - CEYLAN ÇAPA - VANESSA SASON

5

DERYA ŞENSOY

6

TARA DE VRIES

7

BADE İŞÇİL

8

IVANA SERT

9

LAL DENİZLİ

10

YASEMİN ÖZİLHAN - İZZET ÖZİLHAN

11

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